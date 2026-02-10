Adu Gaji Ivar Jenner di FC Utrecht dengan Dewa United, Bak Bumi dan Langit?

ADU gaji Ivar Jenner di FC Utrecht dengan Dewa United menarik diulas. Apakah perbedaan pendapatan yang didapat berbeda jauh bak bumi dengan langit?

Diketahui, Ivar memang baru saja pindah ke Dewa United. Dia bergabung pada bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026.

Jenner didatangkan Dewa United buat menambah kekuatan untuk putaran kedua Super League 2025-2026. Pemain berusia 22 tahun itu diikat kontrak sampai dengan akhir musim.

Menarik kini menilik serba-serbi soal Ivar Jenner. Apalagi, dia baru melakoni debut bersama Dewa United saat melawan Persik Kediri pada pekan lalu.

Berikut Adu Gaji Ivar Jenner di FC Utrecht dengan Dewa United:

1. Gaji Ivar Jenner di FC Utrecht

Diketahui, Ivar Jenner sudah membela FC Utrecht sejak usianya masih begitu muda, yakni 18 tahun. Sebelumnya, Ivar bermain untuk tim muda Ajax Amsterdam.

Namun, di Utrecht, Ivar sulit menembus tim utama. Gelandang berusia 22 tahun itu belum pernah main sekalipun di tim senior FC Utrecht.

Sejauh ini, Ivar hanya membela tim junior, baik di usia U-17, U-18, dan U-21. Di FC Utrecht U-21, Ivar bermain 69 kali dengan catatan 1 gol dan 1 assist.

Di FC Utrecht, berdasarkan laporan dari Sports, gaji Ivan Jenner mencapai 530 pounds atau setara dengan Rp11,6 juta per pekan. Jika dihitung pertahunnya, Ivar memiliki gaji sebesar 27.560 pounds atau setara Rp605,8 juta (kurs Rp21.983 per pounds).