HOME BOLA LIGA SPANYOL

Diam-Diam Cristiano Ronaldo Resmi Beli 25 Persen Saham Klub Spanyol, Real Madrid?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 27 Februari 2026 |02:01 WIB
Diam-Diam Cristiano Ronaldo Resmi Beli 25 Persen Saham Klub Spanyol, Real Madrid?
Kapten Timnas Portugal, Cristiano Ronaldo. (Foto: Instagram/cristiano)
A
A
A

MEGABINTANG Cristiano Ronaldo kembali bikin kejutan, namun kali ini bukan lewat gol spektakuler di lapangan, melainkan melalui manuver besar di ruang rapat direksi. Pemain berusia 41 tahun tersebut tepatnya dikabarkan telah melebarkan sayapnya ke dunia kepemilikan klub dengan membeli 25 persen saham klub kasta kedua Liga Spanyol (LaLiga Hypermotion), UD Almeria.

Langkah ini dilakukan Ronaldo melalui anak perusahaan barunya, CR7 Sports Investments. Keputusan ini menandai kembalinya sang kapten Portugal ke sepak bola Spanyol, negeri tempat ia mengukir sejarah selama sembilan musim legendaris bersama Real Madrid.

Meski nilai investasinya dirahasiakan, pengumuman ini mengonfirmasi ambisi jangka panjang Ronaldo untuk tetap relevan di dunia sepak bola meski kelak ia memutuskan gantung sepatu.

1. Ambisi di Luar Lapangan

Bagi Ronaldo, menjadi pemilik klub adalah mimpi lama yang akhirnya terwujud. Dalam pernyataan resminya, pemain Al-Nassr ini menegaskan keinginannya untuk berkontribusi lebih dari sekadar beraksi di atas rumput hijau.

Ronaldo melihat UD Almeria sebagai klub dengan fondasi yang kukuh dan memiliki potensi pertumbuhan yang luar biasa untuk kembali ke kasta tertinggi. Menariknya, investasi ini dilakukan setahun setelah Almeria diakuisisi oleh grup investasi asal Arab Saudi.

Cristiano Ronaldo resmi perpanjang kontrak di Al Nassr. (Foto: X/AlNassrFC)
Cristiano Ronaldo resmi perpanjang kontrak di Al Nassr. (Foto: X/AlNassrFC)

"Sudah lama menjadi ambisi saya untuk berkontribusi pada sepak bola, di luar lapangan. UD Almeria adalah klub Spanyol dengan fondasi yang kuat dan potensi pertumbuhan yang jelas. Saya berharap dapat bekerja sama dengan tim kepemimpinan untuk mendukung fase pertumbuhan klub selanjutnya,” kata Ronaldo, melansir dari Daily Mail, Jumat (27/2/2026).

Ronaldo dikabarkan memiliki hubungan yang sangat erat dengan pemimpin grup tersebut, Mohamed Al Khereiji, sosok yang disebut-sebut membantu memfasilitasi kepindahannya ke Al-Nassr pada akhir 2022 lalu. Al Khereiji pun menyambut hangat kehadiran Ronaldo, menyebut pengetahuan luas sang pemain tentang liga Spanyol akan menjadi aset tak ternilai bagi pengembangan akademi dan tim utama Almeria.

 

Halaman:
1 2
      
