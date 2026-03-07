Statistik Gemilang di Persik Kediri, Ezra Walian Kirim Kode Keras ke Pelatih Timnas John Herdman

KEDIRI – Performa impresif yang ditunjukkan bintang Persik Kediri, Ezra Walian, di pentas Super League 2025-2026 mulai menjadi perbincangan hangat. Dengan catatan gol dan assist yang cukup mentereng, muncul pertanyaan besar apakah sang pemain sudah cukup layak untuk kembali mengenakan seragam kebesaran Timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih baru, John Herdman.

Skuad Garuda—julukan Timnas Indonesia—saat ini tengah bersiap untuk tampil dalam ajang FIFA Series 2026. Turnamen internasional tersebut dijadwalkan akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada 23-31 Maret 2026.

1. Dominasi Ezra Walian di Daftar Raja Assist Liga

Dari data i.League, Ezra sejauh ini sudah mencatatkan sembilan assist dari 22 penampilannya bersama dengan Skuad Macan Putih –julukan Persik. Catatan tersebut menempatkan dirinya di posisi kedua dalam daftar pencetak assist terbanyak sementara musim ini.

Posisi pertama ditempati oleh pemain Malut United, Tyronne del Pino, yang juga mengoleksi sembilan assist. Sementara itu, di posisi ketiga ada pemain Borneo FC, Mariano Peralta, yang juga mencatatkan jumlah assist yang sama, yakni sembilan kali.

Ezra Walian perpanjang kontrak di Persik Kediri. (Foto: Instagram/persikfcofficial)

2. Ketajaman Gelandang Serang dan Kerinduan pada Timnas

Ezra tidak hanya moncer dalam urusan assist, tetapi juga tergolong cukup tajam dalam urusan menjebol gawang lawan. Pemain yang kini kerap beroperasi sebagai gelandang serang itu tercatat sudah mengoleksi enam gol bagi Persik Kediri.