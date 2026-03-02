Advertisement
John Herdman Berani Panggil Ezra Walian ke Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |17:07 WIB
John Herdman Berani Panggil Ezra Walian ke Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026?
John Herdman berani memanggil Ezra Walian ke Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026? (Foto: Instagram/@ezrawalian)
JOHN Herdman berani panggil Ezra Walian ke Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026? Apalagi, skuad Garuda butuh tambahan di lini depan!

Timnas Indonesia akan tampil di FIFA Series 2026 di Jakarta pada 27 dan 31 Maret. Pada laga pertama, Merah Putih dijadwalkan menghadapi Timnas Saint Kitts and Nevis.

John Herdman. (Foto: Laman resmi Bali United)

Duel Timnas Indonesia vs Saint Kitts and Nevis itu akan jadi debut buat Herdman. Ia akan langsung memimpin anak asuhnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat 27 Maret 2026 pukul 20.00 WIB.

1. Monitor Liga

Saat ini, Herdman tengah memantau para pemain yang akan dipilih ke dalam skuad Timnas Indonesia. Selain safari di kasta teratas (Super League), ia juga memonitor hingga Championship (Liga 2).

Belum diketahui siapa-siapa saja yang akan dipanggil Herdman ke Timnas Indonesia. Namun, satu nama rasanya layak untuk mendapat panggilan yakni Ezra Walian!

Pemain berusia 28 tahun itu tengah bersinar bersama Persik Kediri. Ezra tercatat sudah mengukir enam gol dan sembilan assist dalam 21 laga Macan Putih di Super League 2025-2026!

 

