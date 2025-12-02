Jadwal dan Link Live Streaming Barcelona vs Atletico Madrid di Liga Spanyol 2025-2026

JAKARTA – Panasnya persaingan LaLiga 2025-2026 kembali memuncak pada tengah pekan ini. Barcelona bakal menjamu Atletico Madrid dalam laga yang dijamin penuh adrenalin.

Duel dua kekuatan besar sepak bola Spanyol ini akan disiarkan melalui VISION+. Link nonton klik di sini.

Pertemuan Barcelona vs Atletico Madrid selalu menyuguhkan intensitas tinggi dari serangan cepat, pressing ketat, adu strike, hingga duel yang tak terhindarkan. Barcelona yang tampil agresif musim ini tentu ingin menjaga konsistensi kemenangan mereka di kandang.

Di sisi lain, Atletico datang dengan karakter permainan yang keras, disiplin, dan penuh determinasi. Berada di posisi empat klasemen sementara, Atletico Madrid memburu tiga poin penting untuk terus menekan para pesaing dan merangkak naik di papan klasemen.

Dengan kedua tim membawa motivasi tinggi, laga ini diprediksi menjadi salah satu big match sengit di LaLiga 2025-2026. Jangan lewatkan atmosfer panas dan aksi terbaik dari dua klub besar Spanyol ini! Siapa yang akan keluar sebagai pemenang dalam duel penuh gengsi ini? Catat jadwalnya!

Jadwal Barcelona vs Atletico Madrid

Hari: Rabu, 3 Desember 2025

Waktu: 02.55 WIB

Channel: beIN Sports 1 di VISION+

Link streaming: Klik di sini