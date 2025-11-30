Hasil Barcelona vs Deportivo Alaves di Liga Spanyol 2025-2026: Menang 3-1, Blaugrana Geser Real Madrid dari Puncak Klasemen

BARCELONA – Barcelona berhasil meraih kemenangan penting atas Deportivo Alaves di pekan ke-14 Liga Spanyol 2025-2026, Sabtu (29/11/2025) malam WIB. Bermain di Camp Nou, tim berjuluk Blaugrana tersebut sukses menang 3-1 dan berhasil menggeser Real Madrid dari puncak klasemen sementara.

Barcelona tepatnya berada di urutan pertama dengan 34 poin, unggul dua angka dari Madrid. Kendati demikian, Los Blancos –julukan Madrid– baru akan memainkan laga pekan ke-14 dengan melawan Girona pada Senin 1 Desember 2025 dini hari WIB.

Kemenangan yang diraih tim asuhan Hansi Flick tersebut terasa spesial, karena Barcelona sempat dikejutkan Alaves yang unggul cepat hanya dalam 43 detik lewat gol Pablo Ibanez dari situasi sepak pojok. Kunci kebangkitan Barcelona adalah kembalinya Raphinha, comeback-nya Pedri, dan penyelamatan heroik dari kiper Joan García.

1. Comeback Cepat Berkat Raphinha dan Dani Olmo

Gol cepat Alaves sempat menimbulkan kekhawatiran, tetapi Barcelona langsung merespons. Kehadiran Raphinha, yang kembali bugar, menjadi pembeda. Dua penetrasi agresif dari pemain asal Brasil itu membalikkan di pertengahan babak kedua.

Intervensi pertama Raphinha menghasilkan umpan silang yang disambar tipis oleh Robert Lewandowski, kemudian diselesaikan oleh Lamine Yamal untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Aksi kedua Raphinha diakhiri dengan umpan tarik ke belakang yang diselesaikan oleh Dani Olmo untuk mengubah skor menjadi 2-1.

Dani Olmo di laga Barcelona vs Deportivo Alaves. (Foto: Instagram/fcbarcelona)

Dani Olmo sendiri mencetak gol kedua di masa injury time babak kedua, memastikan kemenangan 3-1 bagi tuan rumah. Kembalinya Raphinha dinilai vital untuk menaikkan level permainan barcelona di Liga Spanyol.