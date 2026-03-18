Daftar 4 Klub yang Lolos Perempatfinal Liga Champions 2025-2026: Real Madrid, PSG dan Arsenal Pesan Tempat di 8 Besar!

DAFTAR 4 klub yang lolos perempatfinal Liga Champions 2025-2026 telah diketahui. Arsenal, Real Madrid, Sporting CP dan juara bertahan Paris Saint-Germain (PSG) telah memesan tempat di babak 8 besar.

1. Hasil Manchester City vs Real Madrid

Manchester City mendapat petaka saat menjamu Real Madrid di leg II 16 besar Liga Champions 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Etihad, Rabu (18/3/2026) dini hari WIB. Laga baru berjalan 20 menit, Manchester Biru sudah bermain dengan 10 orang setelah sang kapten, Bernardo Silva, menerima kartu merah di menit 20.

Tak hanya kartu merah, wasit juga memberikan hukuman penalti kepada Manchester City. Real Madrid pun unggul 1-0 via eksekusi penalti Vinicius Jr di menit 22. Meski bermain 10 orang, The Citizens -julukan Manchester City- tampil dominan.

Terbukti di menit 41, Manchester Biru mencetak gol penyama kedudukan via aksi Erling Haaland. Skor berubah 1-1 dan bertahan hingga babak pertama berakhir.

Di ujung babak kedua atau tepatnya di menit 90+4, Real Madrid mencetak gol kemenangan 2-1, lagi-lagi via gol Vinicius Jr. Real Madrid berhak lolos ke perempatfinal karena menang agregat 5-1 atas Manchester City. Di perempatfinal, Real Madrid akan menantang pemenang laga Atalanta vs Bayern Munich.

2. Hasil Arsenal vs Bayer Leverkusen

Setelah bermain 1-1 di markas Bayer Leverkusen, Arsenal gantian menjadi tuan rumah. Hasilnya, The Gunners -julukan Arsenal- menang 2-0 lewat gol-gol Leandro Trossard pada menit 36 dan Declan Rice (63’).

Arsenal lolos ke perempatfinal Liga Champions 2025-2026 setelah menang agregat 3-1 atas Die Werkself -julukan Bayer Leverkusen. Di perempatfinal, Arsenal asuhan Mikel Arteta akan menantang Sporting CP.