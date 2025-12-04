Persib Bandung Dirumorkan Tertarik Rekrut Joey Pelupessy, Begini Respons Bobotoh

KABAR transfer Super League kembali memanas setelah muncul rumor kencang mengenai potensi bergabungnya gelandang Timnas Indonesia, Joey Pelupessy, ke klub raksasa Persib Bandung. Spekulasi ini langsung memicu reaksi antusias dari Bobotoh –sebutan suporter Persib– yang membanjiri media sosial sang pemain.

1. Komentar Bobotoh Penuhi Kolom Instagram Joey

Para suporter Persib tak menyia-nyiakan waktu untuk menyampaikan harapan mereka agar Joey Pelupessy benar-benar merapat ke Kota Kembang. Postingan Instagram terakhir Joey dibanjiri ribuan reaksi, dengan fokus utama pada ajakan bergabung dengan Pangeran Biru.

"Joey, Ayo ke Persib," tulis akun @bobotoh.rantauborneo, mewakili Bobotoh yang tersebar di perantauan.

"Putaran kedua gabung Persib ya, Kang Joey," sambung akun @ary_w21.

"Calon pemain Persib," tulis akun @anggraini_ipit, memperkuat keyakinan atas rumor tersebut.

Sementara itu, akun @aa_bewok29 menyampaikan pesan singkat: "Ditunggu di Bandung," yang semakin menunjukkan antusiasme tinggi dari para penggemar.

2. Status Kontrak

Joey Pelupessy. (Foto: Instagram/lommelskofficial)

Kabar kedekatan Joey Pelupessy dengan Persib semakin menguat setelah pernyataan pelatih Persib, Bojan Hodak. Usai timnya menelan kekalahan 2-3 dari Lion City Sailors dalam ajang AFC Champions League 2 2025-2026 pekan lalu, Hodak mengisyaratkan adanya perubahan komposisi pemain di skuadnya.