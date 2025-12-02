Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Info A1, Joey Pelupessy Disebut Gabung Persib Bandung untuk Amankan ACL 2 dan Bantu Timnas Indonesia di Piala AFF 2026!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |12:56 WIB
Info A1, Joey Pelupessy Disebut Gabung Persib Bandung untuk Amankan ACL 2 dan Bantu Timnas Indonesia di Piala AFF 2026!
Pemain Timnas Indonesia Joey Pelupessy disebut segera gabung Persib Bandung. (Foto: Instagram/@joeypelupessy)
A
A
A

PENGAMAT sepakbola Tanah Air, Tio Nugroho, mendapat informasi Joey Pelupessy akan gabung Persib Bandung di bursa transfer Januari 2026. Selain demi membantu Persib Bandung melaju jauh di AFC Champions League 2 2025-2026 (ACL2), kehadiran gelandang 32 tahun itu juga untuk membantu Timnas Indonesia berprestasi di Piala AFF 2026.

"Joey Pelupessy didatangkan untuk mengamankan Persib di ACL2 dan Piala AFF,” kata Tio Nugroho dalam Podcast Locker Room yang tayang di YouTube Official Okezone.

Saat ditanya berapa persen peluang Joey Pelupessy gabung Persib Bandung, Tio Nugroho hanya memastikan info di atas masuk kategori valid. “Tapi ini infonya A1 lah,” lanjut pria yang juga berprofesi sebagai Sportscaster ini.

1. Rumor sejak Agustus 2025

Joey Pelupessy. (Foto: Instagram/lommelskofficial)

Rumor kehadiran Joey Pelupessy di Persib Bandung muncul sejak Agustus 2025. Setelah mendatangkan Thom Haye dan Eliano Reijnders, Persib Bandung dikabarkan mengamankan akan dua pemain Timnas Indonesia lain, yakni Joey Pelupessy (Lommel SK) dan Asnawi Mangkualam (Port FC).

Namun, Joey Pelupessy dan Asnawi Mangkualam gagal diamankan pada Agustus 2025 karena kabarnya Persib Bandung baru habis-habisan setelah mengontrak Eliano Reijnders secara permanen dari PEC Zwolle. Sebelumnya, Persib Bandung disinyalir hanya ingin meminjam Eliano Reijnders dari klub Eredivisie tersebut.

2. Lini Tengah Makin Kuat

Jika Joey Pelupessy benar datang, lini tengah Maung Bandung -julukan Persib Bandung- otomatis semakin kuat. Persib Bandung jadi memiliki dua gelandang petarung atas nama Marc Klok dan Joey Pelupessy.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/49/3186224/bojan_hodak_konfirmasi_akan_lepas_beberapa_pemain_persib_bandung_persibcoid-8MA6_large.jpg
Bojan Hodak Konfirmasi Lepas Beberapa Pemain Persib Bandung, 2 Pemain asal Brasil?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183295/bojan_hodak_berfoto_bersama_luka_modric_bojanhodakluka-RWzo_large.jpg
Bojan Hodak Bawa Luka Modric Gabung Persib Bandung di Tengah Isu Latih Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187253//timnas_indonesia_u_22-R7NI_large.jpg
Gara-Gara Hal Ini, Pelatih PSM Makassar Jagokan Timnas Indonesia U-22 Tembus Final SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187220//giovanni_van_bronckhorst-4h3j_large.jpg
Adu Prestasi John Herdman dan Van Bronckhorst, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/02/11/1650649/stkip-dan-uin-sunan-gunung-jati-juara-campus-league-2025-regional-jakarta-perjuangan-berlanjut-ke-tingkat-nasional-lch.webp
STKIP dan UIN Sunan Gunung Jati Juara Campus League 2025 Regional Jakarta, Perjuangan Berlanjut ke Tingkat Nasional
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/02/campus_league_uin_bandung_vs_stkip_pasundan_cimahi.jpg
Campus League 2025 Regional Jakarta Berakhir, Ini 16 Tim yang Lolos ke Babak Nasional
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement