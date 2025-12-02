Info A1, Joey Pelupessy Disebut Gabung Persib Bandung untuk Amankan ACL 2 dan Bantu Timnas Indonesia di Piala AFF 2026!

PENGAMAT sepakbola Tanah Air, Tio Nugroho, mendapat informasi Joey Pelupessy akan gabung Persib Bandung di bursa transfer Januari 2026. Selain demi membantu Persib Bandung melaju jauh di AFC Champions League 2 2025-2026 (ACL2), kehadiran gelandang 32 tahun itu juga untuk membantu Timnas Indonesia berprestasi di Piala AFF 2026.

"Joey Pelupessy didatangkan untuk mengamankan Persib di ACL2 dan Piala AFF,” kata Tio Nugroho dalam Podcast Locker Room yang tayang di YouTube Official Okezone.

Saat ditanya berapa persen peluang Joey Pelupessy gabung Persib Bandung, Tio Nugroho hanya memastikan info di atas masuk kategori valid. “Tapi ini infonya A1 lah,” lanjut pria yang juga berprofesi sebagai Sportscaster ini.

1. Rumor sejak Agustus 2025

Rumor kehadiran Joey Pelupessy di Persib Bandung muncul sejak Agustus 2025. Setelah mendatangkan Thom Haye dan Eliano Reijnders, Persib Bandung dikabarkan mengamankan akan dua pemain Timnas Indonesia lain, yakni Joey Pelupessy (Lommel SK) dan Asnawi Mangkualam (Port FC).

Namun, Joey Pelupessy dan Asnawi Mangkualam gagal diamankan pada Agustus 2025 karena kabarnya Persib Bandung baru habis-habisan setelah mengontrak Eliano Reijnders secara permanen dari PEC Zwolle. Sebelumnya, Persib Bandung disinyalir hanya ingin meminjam Eliano Reijnders dari klub Eredivisie tersebut.

2. Lini Tengah Makin Kuat

Jika Joey Pelupessy benar datang, lini tengah Maung Bandung -julukan Persib Bandung- otomatis semakin kuat. Persib Bandung jadi memiliki dua gelandang petarung atas nama Marc Klok dan Joey Pelupessy.