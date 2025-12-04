Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Persib Bandung vs Borneo FC, Marc Klok Tegaskan Pangeran Biru Wajib Menang

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |22:01 WIB
Jelang Persib Bandung vs Borneo FC, Marc Klok Tegaskan Pangeran Biru Wajib Menang
Pemain Persib Bandung, Marc Klok. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

BANDUNG – Gelandang Persib Bandung, Marc Klok, menyatakan antusiasme tinggi menjelang duel sengit melawan pemuncak klasemen, Borneo FC, dalam lanjutan Super League 2025-2026. Klok bertekad penuh untuk mempertahankan momentum kemenangan yang tengah dimiliki oleh skuad Maung Bandung demi memperbaiki posisi mereka di papan atas.

Persib Bandung akan menjamu Borneo FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Jumat 5 Desember 2025 pukul 19.00 WIB. Laga ini merupakan pertandingan tunda pekan kelima Super League 2025-2026.

Jelang laga tersebut, Klok mengakui Persib Bandung menjalani jadwal yang padat. Meskipun demikian, ia memastikan para pemain berkomitmen untuk tetap tampil maksimal dalam setiap pertandingan.

1. Komitmen Maksimal di Tengah Jadwal Padat

Pemain berlabel Timnas Indonesia itu mengungkapkan bahwa kondisi tim saat ini sedang dalam ritme yang positif, meski harus melalui jadwal yang menguras tenaga. Ia merasa bangga dengan performa kolektif timnya belakangan ini.

“Banyak pertandingan dan jadwal padat, capek buat tim. Tapi, kami sangat antusias karena sedang dalam ritme dan jalur (yang benar), dan saya sangat bangga dengan prestasi kami sebagai tim," kata Klok, dilansir dari laman resmi Persib Bandung, Kamis (4/12/2025).

Marc Klok
Marc Klok

Klok mengakui Borneo FC adalah lawan yang sangat berat. Namun, ambisi besar untuk melanjutkan tren kemenangan menjadi motivasi utama, apalagi mereka akan bermain di hadapan publik sendiri.

“Besok adalah pertandingan di rumah, di kandang, dan stadion penuh,” tambah Klok.

 

