HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Dapat Peringatan Keras dari Pelatih Borneo FC: Jangan Ragukan Kami!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |14:02 WIB
Persib Bandung Dapat Peringatan Keras dari Pelatih Borneo FC: Jangan Ragukan Kami!
Persib Bandung kala berlatih. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih Borneo FC, Fabio Lefundes, memberi peringatan keras untuk Persib Bandung. Dia meminta Maung Bandung -julukan Persib- agar tak meremehkan timnya.

Peringatan itu diberikan jelang duel Persib Bandung vs Borneo FC dalam laga tunda Super League 2025-2026. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat pada Jumat (5/12/2025) pukul 19.00 WIB.

Thom Haye di laga Madura United vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/thomhaye)

1. Persib Bandung vs Borneo FC

Laga tersebut akan menjadi krusial bagi kedua tim. Mengingat, Borneo FC baru saja menelan kekalahan perdana dari Bali United (0-1) di pekan lalu, sedangkan Persib sedang mencari kemenangan untuk terus bersaing dalam perebutan gelar juara musim ini.

Berangkat dari kekalahan perdana, banyak yang memandang sebelah mata Borneo FC. Apalagi, Pesut Etam akan bermain di hadapan ribuan Bobotoh -suporter Persib Bandung. Sedangkan, pendukung Borneo FC dilarang datang ke GBLA sesuai regulasi operator kompetisi.

 

Halaman:
1 2
      
