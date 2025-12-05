Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Borneo FC di Super League 2025-2026 Malam Ini: Pesut Etam Siap Bungkam Maung Bandung!

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |06:40 WIB
Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Borneo FC di Super League 2025-2026 Malam Ini: Pesut Etam Siap Bungkam Maung Bandung!
Persib Bandung siap menghantam Borneo FC di Super League 2025-2026. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Persib Bandung vs Borneo FC di lanjutan laga tunda Super League 2025-2026 sudah dirilis. Berdasarkan jadwal, laga dilangsungkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat pada Jumat, (5/12/2025) pukul 19.00 WIB.

1. Borneo FC Siap Tempur Lawan Persib Bandung

Pelatih Borneo FC, Fabio Lefundes mengakui tidak banyak yang dimiliki dalam menghadapi laga ini. Namun, ia harus menerimanya karena Persib Bandung juga dihadapkan masalah sama.

Borneo FC siap menyulitkan Persib Bandung. (Foto: Instagram/@borneofc.id)
Borneo FC siap menyulitkan Persib Bandung. (Foto: Instagram/@borneofc.id)

“Kami memiliki waktu persiapan yang lebih singkat, seperti halnya Persib juga memiliki waktu singkat, tetapi cukup bagi kami untuk mempersiapkan segala hal untuk pertandingan besok (hari ini),” kata Fabio Lefundes di Stadion GBLA, Rabu 4 Desember 2025.

2. Laga Persib Bandung vs Borneo FC Dipadati Penonton

Pelatih asal Brasil ini pun menyatakan semangatnya dalam menghadapi laga ini. Sebab tiket yang disediakan dikabarkan sudah habis terjual.

“Saya sudah berada di sini cukup lama, dan saya sangat menyukai pertandingan-pertandingan yang dihadiri banyak penonton. Pertandingan menjadi jauh lebih dinamis, jauh lebih menghibur. Seperti halnya pertandingan-pertandingan yang kami mainkan di kandang, ketika kami bermain tandang melawan tim yang mampu memenuhi stadion, pertandingan terasa jauh lebih menyenangkan untuk dimainkan,” lanjut eks pelatih Persita Tangerang ini.

Ia yakin perasaan ini dialami juga para pemainnya. Namun, pelatih berusia 53 tahun ini meminta anak asuhnya untuk berhati-hati menjaga konsentrasi.

“Sebaliknya, ketika lebih banyak penonton hadir, pemain-pemain besar, pemain yang terbiasa tampil di laga besar, akan merasa jauh lebih nyaman. Jadi secara otomatis mereka cenderung tampil lebih baik,”

“Pada saat yang sama, itu bagus karena menunjukkan bahwa suporter Persib ingin mendukung tim mereka, ingin memberikan dukungan, tetapi mereka juga tahu siapa yang akan mereka hadapi,” ujar eks juru taktik Madura United.

“Jadi itu juga merupakan bentuk penghormatan terhadap lawan yang akan mereka hadapi, dan kami berharap bisa menampilkan pertandingan yang bagus, tontonan yang baik, agar semua yang hadir puas karena telah datang dan menyaksikan pertandingan yang berkualitas,” kata Fabio Lefundes.

 

Halaman:
1 2
      
