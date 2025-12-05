Klasemen Sementara Super League 2025-2026 Kelar Persib Bandung vs Borneo FC: Maung Bandung Makin Dekat ke Puncak!

KLASEMEN sementara Super League 2025-2026 kelar laga Persib Bandung vs Borneo FC menarik untuk diketahui. Sebab kemenangan 3-1 yang baru saja diraih Persib atas Borneo FC membuat tim berjuluk Maung Bandung itu kini kian dekat ke puncak klasemen.

Ya, Persib baru saja menang atas Borneo FC di laga tunda Super League 2025-2026 yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), pada Jumat (5/12/2025) malam WIB. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persib menang 3-1.

1. Klasemen Makin Ketat

Persib memetik kemenangan penting karena 3 poin dari Borneo FC membuat posisi mereka kini semakin dekat ke puncak. Persib memang masih tertahan di peringkat ketiga.

Bedanya, saat ini Persib memiliki 28 poin dengan total 12 laga yang baru dimainkan. Sementara Persija Jakarta yang sudah memainkan 13 laga, berada di posisi kedua dengan 29 poin.

Itu berarti Persib hanya tertinggal 1 poin saja dengan Persija. Lalu bagaimana dengan Borneo FC?

Persib Bandung vs Borneo FC. (Foto: Instagram/persib)

Tim berjuluk Pesut Etam itu sejatinya masih berada di peringkat pertama klasemen Super League 2025-2026. Hanya saja, Borneo FC yang kini mengoleksi 33 poin mulai terkejar oleh Persija dan Persib.

Jadi, Borneo FC jelas harus waspada dan tak boleh meraih hasil buruk lagi jika posisinya di peringkat pertama tak mau digusur. Pelatih Borneo FC, Fabio Lefundes pun harus bergerak cepat memperbaiki pasukannya.