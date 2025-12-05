Hasil Persib Bandung vs Borneo FC: Gol Joel Vinicius Bawa Pesut Etam Unggul 1-0

BANDUNG – Borneo FC berhasil unggul atas Persib Bandung di awal babak pertama laga lanjutan Super League 2025-2026, pada Jumat (5/12/2025) malam WIB. Bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, tim berjuluk Pesut Etam itu tepatnya unggul 1-0 berkat gol dari Joel Vinicius.

Vinicius mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-19. Gol berawal dari kesalahan lini tengah Persib yang kehilangan bola.

Dengan cepat bola langsung diumpan ke depan dan Vinicius pun sempat mengelabui Federico Barba. Saat duel 1 vs 1 dengan kiper Fitrah Maulana, Vinicius mampu melepaskan tembakan yang berujung gol. Borneo FC pun unggul 1-0 saat ini atas Persib.

Berikut Susunan Pemain:

Persib Bandung XI: Fitrah Maulana; Federico Barba, Patricio Matricardi, Eliano Reijnders, Frans Putros, Marc Klok, Thom Haye, Luciano Guaycochea, Beckham Putra, Uilliam Barros, Ramon Tanque.