Jelang Hadapi Borneo FC, Persib Bandung Kirim Kode Bakal Rekrut Joey Pelupessy

BANDUNG – Bobotoh tengah heboh dengan isu ketertarikan Persib Bandung terhadap gelandang andalan Timnas Indonesia, Joey Pelupessy. Menariknya, Persib seakan memberikan kode bahwa mereka benar-benar akan merekrut pemain yang tengah berkarier di kasta kedua Liga Belgia bersama Lommel SK.

Terbaru, Persib memperlihatkan posting-an video yang menghadirkan kain tenun khas Maluku. Tentunya kehadiran atribut kain tenun khas Maluku itu langsung dikaitkan dengan Joey Pelupessy yang diketahui memiliki darah Maluku-Belanda.

1. Persib Kirim Sinyal?

Fans Persib benar-benar dibuat penasaran dengan rumor Joey Pelupessy. Sebab isu itu kian menguat karena Persib pun dikabarkan ingin memperkuat kedalaman skuad di bursa transfer Januari 2026 mendatang.

Menariknya, Persib tak menipis rumor tersebut. Malahan mereka seakan ikut memainkan hati bobotoh.

Terbukti dari update terbaru Persib jelang melawan Borneo FC di laga tunda Super League 2025-2026 pada Jumat (5/12/2025) malam WIB. Beberapa jam jelang kick-off, akun media sosial Persib membagikan video mengenai ajakan untuk membela Persib.

Joey Pelupessy. (Foto: Instagram/lommelskofficial)

Hanya saja dalam video tersebut, sang pemeran beberapa kali memperlihatkan kain tenun khas Maluku. Fans Persib pun langsung mengaitkan kain khas Maluku itu dengan Joey Pelupessy yang diketahui memiliki darah Maluku.

“Layar monitor hijau club joey (Pelupessy) yang sekarang, amplifiers orange sebutan nengara asal belanda, kain khas maluku daerah asal bapaknya.. fix welcome to persib,” bunyi komentar salah satu akun bobotoh, @rakafeizalaziz, dikutip Jumat (5/12/2025).