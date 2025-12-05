Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Pinjamkan Pemain Timnas Indonesia ke Bali United pada Bursa Transfer Januari 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |16:11 WIB
Persib Bandung Pinjamkan Pemain Timnas Indonesia ke Bali United pada Bursa Transfer Januari 2026?
Alfeandra Dewangga (kanan) dikabarkan akan dipinjamkan Persib Bandung ke Bali United pada Januari 2026. (Foto: Persib.co.id)
PERSIB Bandung dikabarkan akan meminjamkan pemain berlabel Timnas Indonesia milik mereka, Alfeandra Dewangga, ke salah satu klub Super League pada bursa transfer Januari 2026. Mengutip dari @gosballfc, Alfeandra Dewangga akan dilepas ke Bali United karena kesulitan mendapatkan menit tampil bersama Persib Bandung.

“Kurangnya menit bermain, Dewangga kabarnya bakal dipinjamkan ke Bali United,” tulis gosballfc.

Alfeandra Dewangga akan dipinjamkan Persib Bandung ke Bali United? (Foto: Instagram/@gosballfc)
Alfeandra Dewangga akan dipinjamkan Persib Bandung ke Bali United? (Foto: Instagram/@gosballfc)

Semenjak didatangkan dari PSIS Semarang pada musim panas 2025, Alfeandra Dewangga baru bermain dua kali bersama Maung Bandung -julukan Persib Bandung. Ia bermain satu menit saat Persib Bandung menang 2-0 atas Selangor FC di matchday ketiga Grup G AFC Champions League 2 2025-2026.

Baca Juga:
baca_juga

Terbaru, Alfeandra Dewangga bermain full 90 menit saat Persib Bandung menang 4-1 atas Madura United di lanjutan pekan ke-14 Super League 2025-2026 yang berlangsung pada Minggu, 30 November 2025 malam WIB.

1. Pendekatan kepada Alfeandra Dewangga Dilakukan Sebelum Lawan Madura United

Kemudian banyak yang bertanya, kenapa Alfeandra Dewangga dipinjamkan ke Bali United, mengingat pemain membantu Timnas Indonesia U-22 juara SEA Games 2023 ini baru saja menjalani debut bersama Persib Bandung di Super League 2025-2026?

Menurut @gosballfc, pendekatan yang dibuat Bali United dilakukan jauh sebelum laga Madura United vs Persib Bandung. Karena itu, Alfeandra Dewangga hampir pasti dipinjamkan Persib Bandung pada Januari 2026.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
