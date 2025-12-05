Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Blak-blakan, Thom Haye Ungkap Sosok Penting yang Buat Karier Sepak Bolanya Bersinar

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |15:14 WIB
Blak-blakan, Thom Haye Ungkap Sosok Penting yang Buat Karier Sepak Bolanya Bersinar
Pemain Persib Bandung, Thom Haye. (Foto: Instagram/persib)
BANDUNG — Gelandang Persib Bandung, Thom Haye, membuka suara mengenai sosok-sosok yang paling berjasa dan menjadi pahlawan di balik perjalanan kariernya sebagai pesepakbola profesional. Bagi pemain berusia 30 tahun tersebut, dukungan penuh dari lingkungan terdekat, terutama keluarga dan istri, adalah fondasi utama yang mengantarkannya mencapai level tertinggi.

Thom Haye, yang lahir dan besar di Belanda, memiliki rekam jejak yang solid di sepak bola Eropa, pernah memperkuat sejumlah klub seperti Almere City, SC Heerenveen, NAC Breda, ADO Den Haag, hingga merumput bersama Lecce di Italia. Kini, kualitas dan pengalamannya menjadikan Persib Bandung semakin kuat, seiring dengan keputusannya untuk membela Timnas Indonesia.

1. Dukungan Keluarga

Thom Haye menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas segala pencapaian yang ia raih di lapangan hijau. Ia secara terbuka mengakui bahwa kesuksesannya mustahil terwujud tanpa uluran tangan dan dorongan dari orang-orang terdekatnya sejak ia masih belia.

"Ketika saya muda, orang yang paling besar mendukung saya adalah keluarga. Mereka selalu memastikan yang terbaik untuk saya, terutama karena saya suka sepak bola," jelas Thom Haye kepada wartawan di Jakarta, dikutip Jumat (5/12/2025).

Keluarga memastikan Haye bisa fokus pada passion-nya tanpa tekanan, menjadikannya kunci untuk meniti karier dari bawah.

2. Peran Utama sang Istri

Thom Haye di laga Madura United vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/thomhaye)
Dukungan emosional dan mental yang diterima Haye terus berlanjut hingga ia memasuki kehidupan pernikahan. Ia merasa sangat beruntung memiliki istri yang tak hanya menerima profesinya, tetapi juga menjadi salah satu pendorong terbesar kariernya.

"Istri saya juga, dia salah satu pendukung terbesar karier saya. Dia mendukung saya setiap hari," sambung Haye.

 

