Respons Bojan Hodak Setelah Ramon Tanque Cetak Gol Pertama untuk Persib Bandung di Laga Melawan Borneo FC

Ramon Tanque akhirnya mencetak gol pertama untuk Persib Bandung di Super League 2025-2026. (Foto: Persib.co.id)

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, memuji Ramon Tanque setelah mencetak gol pertama untuk Maung Bandung di laga melawan Borneo FC. Bojan Hodak meyakini kepercayaan diri Ramon Tanque akan meningkat setelah menciptakan gol pertama dari 16 laga bersama Persib Bandung.

“Ramon (Tanque) akhirnya bisa mencetak gol. Ini gol pertamanya dan bisa dilihat tadi seisi stadion begitu menantikan gol tersebut,” kata Bojan Hodak kelar laga Persib Bandung vs Borneo FC.

“Dia hanya tidak bisa mencetak gol. Hari ini dia sedikit tidak beruntung karena satu kali mengenai tiang dan menurut saya dia akan merasa lebih percaya diri,” lanjut Bojan Hodak.

1. Persib Bandung Tampil Luar Biasa Lawan Borneo FC

Persib Bandung menang 3-1 atas Borneo FC dalam lanjutan laga tunda Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat 5 Desember 2025. Padahal, Borneo FC sempat unggul lebih dulu melalui Joel Vinicius (18’). Namun, Persib Bandung mampu mencetak tiga gol melalui Ramon Tanque (40’), Federico Barba (50’) dan Saddil Ramdani (90+6’).

Bojan Hodak menyatakan tidak mudah menghadapi laga ini. Namun timnya berhasil mengatasinya hingga akhirnya memenangkan pertandingan.

“Saya perlu jujur, secara mengejutkan kami bermain dengan sangat bagus dan kami mendominasi sepanjang pertandingan,” kata Bojan Hodak.