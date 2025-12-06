Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Marcos Reina Resmi Jadi Pelatih Baru Persik Kediri, Langsung Usung Target Ini

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 06 Desember 2025 |02:05 WIB
Marcos Reina Resmi Jadi Pelatih Baru Persik Kediri, Langsung Usung Target Ini
Marcos Reina kini jadi pelatih Persik Kediri. (Foto: Persik Kediri)
A
A
A

KEDIRI Marcos Reina Torres resmi ditunjuk sebagai pelatih baru Persik Kediri. Reina langsung usung target tinggi.

Reina berambisi mengusung revolusi permainan Macan Putih -julukan Persik Kediri. Dengan begitu, dia optimistis bisa membawa Persik berjaya.

Marcos Reina

1. Marcos Reina Pelatih Baru Persik Kediri

Marcos Reina ditunjuk manajemen Persik Kediri sebagai pelatih anyar pada Kamis 4 Desember 2025. Dia menggantikan peran Ong Kim Swee yang berpisah dengan klub sepekan yang lalu.

Reina mempunyai tugas cukup berat mendongkrak posisi Persik Kediri. Saat ini, Macan Putih duduk di posisi 12 klasemen dengan koleksi 15 poin dari 13 pertandingan.

Itu artinya, Reina kemungkinan besar akan mengawal Persik Kediri dalam 21 pertandingan lagi. Oleh sebab itu, Reina tak main-main. Dia mengusung perubahan besar dalam filosofi permainan Macan Putih.

"Saya ingin membentuk tim yang lebih berorientasi pada ball possession. Persik Kediri punya pemain bagus. Jadi saya yakin filosofi itu akan bisa dijalankan para pemain," kata Reina dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (I.League), Sabtu (6/12/2025).

"Kita akan bikin tim ini lebih solid lagi. Saya sudah melihat pertandingan sebelumnya. Tapi saya harus mengenal lebih dalam dan memahami kualitas tiap pemain dengan maksimal," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/49/3188142/borneo_fc_kalah_1_3_dari_persib_bandung_di_super_league_2025_2026_okezone-2ORM_large.jpg
Dihajar Persib Bandung 3-1, Borneo FC Alihkan Fokus ke Laga Lawan Persebaya Surabaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/49/3188265/psm_makassar_vs_persebaya_surabaya-JEFK_large.jpg
Hasil PSM Makassar vs Persebaya Surabaya di Super League 2025-2026: Diwarnai Kartu Merah, Laga Berakhir 1-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/49/3188238/fitrah_maulana-t3oW_large.jpg
Debut Manis di Persib Bandung saat Hadapi Borneo FC, Fitrah Maulana: Sangat Menegangkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/49/3188233/saddil_ramdani-RYnc_large.jpg
Reaksi Saddil Ramdani Usai Cetak Gol dan Bawa Persib Bandung Menang 3-1 atas Borneo FC
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/07/51/1652839/indonesia-sports-summit-2025-bukti-dukungan-semua-pihak-untuk-masa-depan-olahraga-indonesia-vdu.webp
Indonesia Sports Summit 2025, Bukti Dukungan Semua Pihak untuk Masa Depan Olahraga Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/07/annabella_putri_yohana.jpg
Siap Guncang Bangkok! Kontingen Biliar Indonesia Pede Borong Emas SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement