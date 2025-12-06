Marcos Reina Resmi Jadi Pelatih Baru Persik Kediri, Langsung Usung Target Ini

KEDIRI – Marcos Reina Torres resmi ditunjuk sebagai pelatih baru Persik Kediri. Reina langsung usung target tinggi.

Reina berambisi mengusung revolusi permainan Macan Putih -julukan Persik Kediri. Dengan begitu, dia optimistis bisa membawa Persik berjaya.

1. Marcos Reina Pelatih Baru Persik Kediri

Marcos Reina ditunjuk manajemen Persik Kediri sebagai pelatih anyar pada Kamis 4 Desember 2025. Dia menggantikan peran Ong Kim Swee yang berpisah dengan klub sepekan yang lalu.

Reina mempunyai tugas cukup berat mendongkrak posisi Persik Kediri. Saat ini, Macan Putih duduk di posisi 12 klasemen dengan koleksi 15 poin dari 13 pertandingan.

Itu artinya, Reina kemungkinan besar akan mengawal Persik Kediri dalam 21 pertandingan lagi. Oleh sebab itu, Reina tak main-main. Dia mengusung perubahan besar dalam filosofi permainan Macan Putih.

"Saya ingin membentuk tim yang lebih berorientasi pada ball possession. Persik Kediri punya pemain bagus. Jadi saya yakin filosofi itu akan bisa dijalankan para pemain," kata Reina dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (I.League), Sabtu (6/12/2025).

"Kita akan bikin tim ini lebih solid lagi. Saya sudah melihat pertandingan sebelumnya. Tapi saya harus mengenal lebih dalam dan memahami kualitas tiap pemain dengan maksimal," sambungnya.