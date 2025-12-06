Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Momen Thom Haye Marah-Marah ke Beckham Putra di Laga Persib Bandung vs Borneo FC, Malah Kena Omel Balik!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 06 Desember 2025 |07:43 WIB
Momen Thom Haye Marah-Marah ke Beckham Putra di Laga Persib Bandung vs Borneo FC, Malah Kena Omel Balik!
Thom Haye dan Beckham Putra sempat adu mulut di laga Persib Bandung vs Borneo FC. (Foto: TikTok/@pesonapersibcom)
A
A
A

MOMEN Thom Haye marah-marah ke Beckham Putra di laga Persib Bandung vs Borneo FC akan diulas Okezone. Semalam, Persib Bandung menjamu Borneo FC di laga tunda Super League 2025-2026 yang dilangsungkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat.

Laga ini krusial bagi kedua tim yang sama-sama Berambisi mengangkat trofi di akhir musim. Dalam laga big match semalam, Persib Bandung beberapa kali mengancam pertahanan Borneo FC dari sisi kiri penyerangan yang ditempati Beckham Putra.

Beckham Putra pun beberapa kali membuat kolaborasi apik dengan lini tengah Persib Bandung yang ditempati Thom Haye, Marc Klok dan Luciano Guaycochea. Namun, ada momen miss komunikasi yang melibatkan dua pemain Timnas Indonesia, Thom Haye dan Beckham Putra.

1. Thom Haye dan Beckham Adu Mulut

Thom Haye kesal diberikan umpan terobosan oleh Beckham Putra. (Foto: TikTok/@pesonapersibcom)
Thom Haye kesal diberikan umpan terobosan oleh Beckham Putra. (Foto: TikTok/@pesonapersibcom)

Dalam sebuah serangan yang diinisiasi Beckham Putra, Thom Haye berlari di sisi kiri lapangan. Gelandang 30 tahun ini pun meminta bola yang tengah dikuasai Beckham Putra.

Tak lama setelah itu, Beckham Putra memberikan umpan terobosan kepada Thom Haye. Diberikan umpan terobosan, Thom Haye marah-marah karena si kulit bulat gagal dijangkaunya. Ia meminta Beckham Putra untuk memberikan bola tepat di kakinya, bukan umpan terobosan.

Tak terima diteriaki Thom Haye, Beckham Putra malah mengomeli balik sang senior. Ia seakan tak terima mendapatkan protes dari Thom Haye.

 

