HOME BOLA LIGA INDONESIA

Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Persib Bandung vs Borneo FC di Super League 2025-2026 Malam Ini

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |17:11 WIB
Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Persib Bandung vs Borneo FC di Super League 2025-2026 Malam Ini
Eliano Reijnders diprediksi turun di laga Persib Bandung vs Borneo FC. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

LINK live streaming Persib Bandung vs Borneo FC di lanjutan laga tunda Super League 2025-2026 bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini. Sesuai jadwal, laga Persib Bandung vs Borneo FC akan dilangsungkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat pada Jumat (5/12/2025) pukul 19.00 WIB.

1. Bojan Hodak Paham Tak Mudah Lawan Borneo FC

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak paham laga melawan Borneo FC tidak akan mudah. Posisi di klasemen sementara Super League 2025-2026 dapat dijadikan acuan.

Bojan Hodak waspadai Borneo FC. (Foto: Okezone/Miftahul Ghani)
Bojan Hodak waspadai Borneo FC. (Foto: Okezone/Miftahul Ghani)

Pesut Etam -julukan Borneo FC- saat ini duduk di posisi puncak klasemen sementara Super League 2025-2026 dengan 33 angka. Mereka unggul delapan poin atas Persib Bandung di posisi tiga.

"Laga ini tidak akan mudah. Kita tahu bagaimana posisi mereka (Borneo FC) di klasemen. Saya harap besok (hari ini) stadion dipenuhi Bobotoh dan kami bisa meraih hasil maksimal," kata Bojan Hodak dalam konferensi pers jelang pertandingan.

Sayangnya, Persib Bandung tidak full team saat menjamu Borneo FC malam ini. Tiga pemain andalannya diragukan tampil, yakni Andrew Jung, Teja Paku Alam dan Adam Alis.

"Saya harus melihat kondisi Andrew Jung, dia sekarang sedang pemulihan. Adam Alis juga perlu waktu juga. Teja (Paku Alam) masih 50:50 (untuk tampil)," tegas Bojan Hodak.

 

