Penyebab Eliano Reijnders Absen di Laga Persib Bandung vs PSBS Biak

BANDUNG – Eliano Reijnders dipastikan absen pada laga Persib Bandung vs PSBS Biak akhir pekan ini. Pelatih Bojan Hodak memastikan hanya pemain berdarah Belanda itu yang tidak akan turun.

Duel Persib Bandung vs PSBS Biak itu merupakan pekan ke-18 Super League 2025-2026 atau sekaligus awal dari putaran dua. Laga akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Minggu 25 Januari 2026.

1. Akumulasi Kartu

Hodak menuturkan, seluruh pemainnya bisa berlaga kecuali Reijnders. Pemain berlabel Timnas Indonesia tersebut terkena akumulasi empat kartu kuning!

“Semuanya (pemain) oke, kecuali Eli (Eliano Reijnders) karena akumulasi kartu kuning,” ujar Hodak di Lapangan Pendamping Stadion GBLA, dikutip Jumat (23/1/2026).

Pelatih asal Kroasia itu membenarkan beberapa pemain lainnya sempat mengalami cedera. Mulai dari Saddil Ramdani, Luciano Guaycochea, Andrew Jung hingga Teja Paku Alam, semua sudah berlatih lagi.

“Pemain yang mengalami cedera sudah mulai berlatih lagi, kecuali Saddil yang baru bergabung latihan pekan ini. Sedangkan sisanya, Lucho (Luciano Guaycochea) sudah bergabung,” beber Hodak.