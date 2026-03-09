Kisah Haru di Balik Laga Barcelona vs Atletico Madrid, Pedri Kirim Pesan Manis untuk Koke

PERTEMPURAN sengit antara Barcelona dan Atletico Madrid di semifinal Copa del Rey 2025-2026 berakhir drama yang luar biasa pada Rabu 4 Maret 2026. Meski Los Colchoneros –julukan Atletico– berhasil mengamankan tiket ke final setelah menahan gempuran Blaugrana di Camp Nou, perhatian publik justru tercurah pada pemandangan menyentuh antara dua jenderal lapangan tengah, Koke Resurreccion dan Pedri Gonzalez.

Di lapangan, keduanya adalah petarung yang tidak mau mengalah. Namun, setelah peluit panjang berbunyi, rivalitas tersebut melebur menjadi rasa hormat yang mendalam. Koke bahkan tertangkap kamera berusaha menghibur Pedri yang tampak sangat terpukul dan kelelahan setelah upaya comeback Barcelona gagal membuahkan hasil.

1. Kebaikan Hati Pedri

Kehangatan hubungan mereka ternyata berlanjut hingga ke luar stadion. Istri Koke, Beatriz Espejel, melalui Instagram Story-nya mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada Pedri dan keluarganya.

Ternyata, bintang muda Barcelona itu memberikan perhatian khusus kepada keluarga sang rival saat mereka berada di Catalan. Pedri memberikan hadiah spesial berupa sepatu bolanya untuk putra Koke yang bernama Leo.

Pedri hadiahkan kado spesial untuk Koke

Di sepatu tersebut, Pedri menuliskan pesan manis untuk putra Koke. Bertuliskan "Dengan kasih sayang, untuk Leo," lengkap dengan tanda tangannya.

Menanggapi kebaikan hati Pedri, pihak Koke pun membagikan kabar baik tersebut kepada pencinta sepakbola dunia.