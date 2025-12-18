Hasil 32 Besar Copa del Rey 2025-2026: Talavera vs Real Madrid 2-3, Atletico Madrid Menang Susah Payah

Simak hasil 32 besar Copa del Rey 2025-2026 yang digelar hingga Kamis (18/12/2025) dini hari WIB (Foto: X/@realmadrid)

HASIL 32 besar Copa del Rey 2025-2026 yang berlangsung Kamis (18/12/2025) dini hari WIB sudah diketahui. Real Madrid sukses menyisihkan Talavera sementara Atletico Madrid menang atas Atletico Baleares.

Sebanyak tujuh pertandingan 32 besar Copa del Rey 2025-2026 digelar hingga dini hari WIB. Karena masih babak-babak awal, mayoritas klub dari divisi teratas atau La Liga belum saling bertemu.

1. Atletico Madrid Menang Susah Payah

Atletico Baleares vs Atletico Madrid berakhir 2-3 (Foto: X/@Atleti)

Atletico Madrid misalnya, bertandang ke markas Atletico Baleares. Namun, di luar dugaan, mereka justru mendapat perlawanan sengit!

Gol Antoine Griezmann (16’) dan Giacomo Raspadori (20’) seperti membuat Atletico Madrid akan menang telak. Namun, Gerardo Bonet (28’) membuat skor menjadi 1-2 untuk keunggulan tim tamu hingga rehat.

Griezmann (72’) mengembalikan keunggulan dua gol. Sayangnya, gawang Juan Musso kemasukan penalti Mouhamadou Keita (90’). Beruntung Los Rojiblancos bisa mempertahankan skor 3-2 hingga akhir.

Kejutan terjadi Villarreal kandas di tangan Racing Santander 0-1. Padahal, The Yellow Submarine tengah garang di ajang La Liga atau Liga Spanyol 2025-2026.