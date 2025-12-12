JAKARTA – LaLiga 2025-2026 kembali hadir akhir pekan ini dengan rentetan pertandingan seru yang sayang untuk dilewatkan. Klik di sini untuk nonton pertandingan lengkapnya.
Dua laga utama juga siap memanaskan persaingan papan atas, yaitu Barcelona vs Osasuna pada Minggu 14 Desember 2025 serta Alaves vs Real Madrid pada Senin 15 Desember 2025. Seluruh pertandingan tersebut dapat disaksikan melalui channel beIN SPORTS di VISION+.
Berikut jadwal lengkap tayangan LaLiga 2025-2026:
Sabtu, 13 Desember 2025
02:55 WIB | Real Sociedad vs Girona
19:55 WIB | Atletico Madrid vs Valencia
22:10 WIB | Mallorca vs Elche
Minggu, 14 Desember 2025
00:25 WIB| Barcelona vs Osasuna
02:55 WIB| Getafe vs Espanyol
19:55 WIB| Sevilla vs Real Oviedo
22:10 WIB| Celta Vigo vs Athletic Bilbao
Senin, 15 Desember 2025
00:25 WIB | Levante vs Villarreal
02:55 WIB | Alaves vs Real Madrid