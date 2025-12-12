Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Jadwal dan Link Live Streaming Pekan 16 Liga Spanyol 2025-2026: Barcelona vs Osasuna, Real Madrid Dijamu Alaves

MNC Media , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |13:37 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Pekan 16 Liga Spanyol 2025-2026: Barcelona vs Osasuna, Real Madrid Dijamu Alaves
Simak jadwal dan link live streaming Liga Spanyol 2025-2026 di pekan ke-16 (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – LaLiga 2025-2026 kembali hadir akhir pekan ini dengan rentetan pertandingan seru yang sayang untuk dilewatkan. Klik di sini untuk nonton pertandingan lengkapnya.

Dua laga utama juga siap memanaskan persaingan papan atas, yaitu Barcelona vs Osasuna pada Minggu 14 Desember 2025 serta Alaves vs Real Madrid pada Senin 15 Desember 2025. Seluruh pertandingan tersebut dapat disaksikan melalui channel beIN SPORTS di VISION+.

Real Madrid

Berikut jadwal lengkap tayangan LaLiga 2025-2026:

Sabtu, 13 Desember 2025

02:55 WIB | Real Sociedad vs Girona

19:55 WIB | Atletico Madrid vs Valencia

22:10 WIB | Mallorca vs Elche

Minggu, 14 Desember 2025

00:25 WIB| Barcelona vs Osasuna

02:55 WIB| Getafe vs Espanyol

19:55 WIB| Sevilla vs Real Oviedo

22:10 WIB| Celta Vigo vs Athletic Bilbao

Senin, 15 Desember 2025

00:25 WIB | Levante vs Villarreal

02:55 WIB | Alaves vs Real Madrid

 

