Hasil Liga Spanyol 2025-2026 Semalam: Valencia vs Sevilla 1-1, Real Madrid Tumbang 0-2 dari Celta Vigo

KEJUTAN terjadi di matchday ke-15 Liga Spanyol 2025-2026 yang berlangsung pada Minggu 7 Desember 2025 hingga Senin (8/12/2025) dini hari WIB. Tentu hal yang paling mengejutkan adalah tumbangnya Real Madrid di markas sendiri saat menjamu Celta Vigo.

1. Valencia vs Sevilla

Sebelum membahas Real Madrid, ada juga laga menarik yang tercipta di Stadion Mestalla, markas dari Valencia. Menyambut Sevilla, Valencia gagal memanfaatkan laga kandannya dengan baik karena pertandingan berakhir 1-1.

Bahkan Valencia sempat nyaris kalah. Laga Valencia vs Sevilla benar-benar sangat sengit, terbukti dari tak adanya gol tercipta di sepanjang babak pertama.

Sevilla pun baru bisa unggul di menit ke-58, itu pun berkat gol bunuh diri pemain Valencia, Cesar Tarrega. Skor 0-1 itu pun bertahan hingga menit 90.

Beruntung, Valencia berhasil mencetak gol di menit 90+3 berkat aksi Hugo Duro. Gol tersebut selamatkan Valencia dari kekalahan di kandang.

Valencia vs Sevilla. (Foto: Instagram/sevillafc)

Dengan hanya membawa pulang 1 poin, Sevilla kini tertahan di peringkat ke-13 di klasemen sementara Liga Spanyol 2025-2026 dengan 17 poin. Sedangkan Valencia di posisi 15 dengan 15 poin.

2. Real Madrid vs Celta Vigo

Bermain di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid benar-benar dibuat tak berdaya oleh tim tamu. Awalnya, laga memang berjalan alot di sepanjang babak pertama hingga skor bertahan 0-0 sampai turun minum.