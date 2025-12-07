Hasil Liga Spanyol 2025-2026 Semalam: Barcelona Pesta Gol 5-3 atas Real Betis, Athletic Bilbao vs Atletico Madrid 1-0

LAGA pekan ke-15 Liga Spanyol 2025-2026 yang baru saja dimainkan pada Sabtu 6 Desember 2025 sampai Minggu (7/12/2025) dini hari WIB, menyuguhkan hasil-hasil yang menaril. Seperti kemenangan besar Barcelona atas Real Betis hingga kekalahan pahit yang dialami Atletico Madrid di kandang Athletic Bilbao.

1. Barcelona Lanjutkan Tren Positif

Barcelona berhasil mengamankan tiga poin berharga sekaligus mempertahankan puncak klasemen La Liga setelah meraih kemenangan dramatis 5-3 atas Real Betis di La Cartuja. Kemenangan ini semakin mengukuhkan mentalitas comeback skuad Hansi Flick, di mana ini adalah ketiga kalinya berturut-turut, mereka memenangkan pertandingan setelah tertinggal lebih dulu.

Betis sempat mengejutkan di menit keenam melalui gol cepat Anthony. Namun, respons Blaugrana datang sangat cepat. Hanya berselang lima menit, Jules Kounde mengirim umpan silang yang diselesaikan Ferran Torres di tiang dekat, membuat skor imbang 1-1.

Laga tersebut pun menjadi panggung bagi Ferran Torres. The Shark mencetak gol keduanya dari umpan manis Roony Bardghji, sebelum menutup hat-tricknya di babak pertama, memanfaatkan sedikit defleksi untuk mengubah skor menjadi 4-1 saat turun minum.

Pahlawan tak terduga datang dari Roony Bardghji. Dalam penampilan perdananya sebagai starter, pemain Swedia ini mencetak gol pertamanya untuk klub dengan cara yang menakjubkan, memanfaatkan umpan terobosan Pedri untuk menembak dengan kaki kanan.

Real Betis vs Barcelona. (Foto: LaLiga)

Bintang muda lainnya, Lamine Yamal, yang bermain di lini tengah, turut mencatatkan namanya di papan skor melalui tendangan penalti yang lembut menyusul handball yang tak disengaja oleh Marc Bartra.

Betis sempat memperkecil ketertinggalan di menit-menit akhir melalui Diego Llorente dan penalti Cucho Hernández, mengubah skor menjadi 5-3, namun Barcelona berhasil mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir.