Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Hasil Liga Spanyol 2025-2026 Semalam: Barcelona Pesta Gol 5-3 atas Real Betis, Athletic Bilbao vs Atletico Madrid 1-0

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 07 Desember 2025 |06:54 WIB
Hasil Liga Spanyol 2025-2026 Semalam: Barcelona Pesta Gol 5-3 atas Real Betis, Athletic Bilbao vs Atletico Madrid 1-0
Barcelona menang 5-3 ata Real Betis di Liga Spanyol 2025-2026. (Foto: La Liga)
A
A
A

LAGA pekan ke-15 Liga Spanyol 2025-2026 yang baru saja dimainkan pada Sabtu 6 Desember 2025 sampai Minggu (7/12/2025) dini hari WIB, menyuguhkan hasil-hasil yang menaril. Seperti kemenangan besar Barcelona atas Real Betis hingga kekalahan pahit yang dialami Atletico Madrid di kandang Athletic Bilbao.

1. Barcelona Lanjutkan Tren Positif

Barcelona berhasil mengamankan tiga poin berharga sekaligus mempertahankan puncak klasemen La Liga setelah meraih kemenangan dramatis 5-3 atas Real Betis di La Cartuja. Kemenangan ini semakin mengukuhkan mentalitas comeback skuad Hansi Flick, di mana ini adalah ketiga kalinya berturut-turut, mereka memenangkan pertandingan setelah tertinggal lebih dulu.

Betis sempat mengejutkan di menit keenam melalui gol cepat Anthony. Namun, respons Blaugrana datang sangat cepat. Hanya berselang lima menit, Jules Kounde mengirim umpan silang yang diselesaikan Ferran Torres di tiang dekat, membuat skor imbang 1-1.

Laga tersebut pun menjadi panggung bagi Ferran Torres. The Shark mencetak gol keduanya dari umpan manis Roony Bardghji, sebelum menutup hat-tricknya di babak pertama, memanfaatkan sedikit defleksi untuk mengubah skor menjadi 4-1 saat turun minum.

Pahlawan tak terduga datang dari Roony Bardghji. Dalam penampilan perdananya sebagai starter, pemain Swedia ini mencetak gol pertamanya untuk klub dengan cara yang menakjubkan, memanfaatkan umpan terobosan Pedri untuk menembak dengan kaki kanan.

Real Betis vs Barcelona. (Foto: LaLiga)
Real Betis vs Barcelona. (Foto: LaLiga)

Bintang muda lainnya, Lamine Yamal, yang bermain di lini tengah, turut mencatatkan namanya di papan skor melalui tendangan penalti yang lembut menyusul handball yang tak disengaja oleh Marc Bartra.

Betis sempat memperkecil ketertinggalan di menit-menit akhir melalui Diego Llorente dan penalti Cucho Hernández, mengubah skor menjadi 5-3, namun Barcelona berhasil mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/46/3187661/kylian_mbappe_bintang_kemenangan_3_0_real_madrid_atas_athletic_bilbao_di_liga_spanyol_2025_2026-pGH8_large.jpg
Cetak 2 Gol saat Real Madrid Menang 3-0 atas Athletic Bilbao, Kylian Mbappe Banjir Pujian dari Xabi Alonso
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/46/3187409/hasil_barcelona_vs_atletico_madrid_di_liga_spanyol_2025_2026_fcbarcelona-TZzh_large.jpg
Hasil Barcelona vs Atletico Madrid di Liga Spanyol 2025-2026: Menang 3-1, Blaugrana Makin Tinggalkan Real Madrid!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/46/3187290/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_barcelona_vs_atletico_madrid_di_liga_spanyol_2025_2026-PaXY_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Barcelona vs Atletico Madrid di Liga Spanyol 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/46/3186942/girona_vs_real_madrid-cuOS_large.jpg
Hasil Girona vs Real Madrid di Liga Spanyol 2025-2026: Ditahan 1-1, Los Blancos Gagal Rebut Puncak Klasemen
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/06/11/1652371/filipina-ancam-timnas-indonesia-u22-usai-cetak-kemenangan-perdana-di-sea-games-2025-zmg.webp
Filipina Ancam Timnas Indonesia U-22 usai Cetak Kemenangan Perdana di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/31/pelatih_persija_jakarta_mauricio_souza.jpg
Jeda 24 Hari Persija: Mauricio Fokus Pulihkan Mental, Pemain Diberi Program Latihan Khusus
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement