Pemain Timnas Indonesia Ole Romeny Gantikan Wiliam Marcilio di Persib Bandung?

PEMAIN Timnas Indonesia Ole Romeny menggantikan Wiliam Marcilio di Persib Bandung? Manajer Persib Bandung Umuh Muchtar mengatakan pemain pengganti Wiliam Marcilio adalah pemain yang memiliki kualitas lebih bagus dari pemain asal Brasil tersebut.

“Sudah ada (pengganti Wiliam Marcilio), tapi dilihat nanti aja siapa penggantinya. Nanti lihat saja dulu karena Bobotoh juga sudah tahu pasti dari awal. Kejutan, pokoknya akan diganti pemain yang lebih baik buat Persib,” kata Umuh Muchtar kepada awak media pada Rabu, 3 Desember 2025.

1. Kenapa Ole Romeny Dikaitkan dengan Persib Bandung?

Medio Oktober 2025, salah satu akun bernama Ismit Stadion meyakini Ole Romeny akan gabung Persib Bandung pada Januari 2026. Kehadiran pemain 25 tahun itu diharapkan dapat membantu Persib Bandung melaju jauh di AFC Champions League 2 2025-2026.

“Jika Persib Bandung Lolos fase group AFC Champions League 2 kemungkinan besar akan merekrut ole Romeny di bursa transfer akhir tahun ini,” tulis Ismit Stadion.

Akun @futboll.indonesiaa juga meramaikan situasi. Media yang biasa membahas pemain keturunan ini menyebut ada rumor Ole Romeny merapat ke klub berwarna biru. Apakah biru yang dimaksud adalah Persib Bandung?

Pertanda Ole Romeny gabung Persib Bandung? (Foto: Instagram/@@futboll.indonesiaa)

“Rumor panas Ole (Romeny) ke biru,” tulis akun @futboll.indonesiaa.