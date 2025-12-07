Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

BREAKING NEWS: AC Milan Kontak Agen Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes, Mendarat di San Siro pada Januari 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 07 Desember 2025 |04:49 WIB
BREAKING NEWS: AC Milan Kontak Agen Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes, Mendarat di San Siro pada Januari 2026?
Jay Idzes (kiri) berpotensi gabung AC Milan pada Januari 2026. (Foto: Instagram/@jayidzes)
A
A
A

MENURUT laporan Europa Calcio, manajemen AC Milan sudah mengontak agen kapten Timnas Indonesia yang kini bermain untuk Sassuolo, Jay Idzes. Manajemen AC Milan tertarik mendatangkan Jay Idzes pada bursa transfer musim dingin 2026 yang dibuka pada 1 Januari 2026.

“Pemain kelahiran 2000 itu telah membuat tim scouting AC Milan terkesan. Alhasil, AC Milan mulai menjalin kontak pertama dengan para agennya untuk menciptakan kemungkinan transfer pada bursa transfer musim dingin 2026,” tulis Europa Calcio, Minggu (7/12/2025).

AC Milan sudah menghubungi agen Jay Idzes. (Foto: Europa Calcio)
AC Milan sudah menghubungi agen Jay Idzes. (Foto: Europa Calcio)

1. AC Milan Butuh Bek Tambahan

AC Milan yang kini bersaing di jalur juara Liga Italia 2025-2026, membutuhkan tambahan kekuatan di lini belakang. Mengandalkan pola 3-4-3, pelatih AC Milan Massimiliano Allegri membutuhkan setidaknya minimal enam bek tengah berkualitas.

Saat ini, Massimiliano Allegri biasa mengandalkan trio Matteo Gabbia, Fikayo Tomori dan Strahinja Pavlovic di jantung pertahanan. Namun, juru taktik asal Italia itu tak bisa terus-menerus mengandalkan trio di atas.

Jika salah satu nama di atas absen karena cedera atau akumulasi kartu, Massimiliano Allegri dijamin kelimpungan. Karena itu, pemain seperti Jay Idzes dibutuhkan.

Saat membela Venezia dan Timnas Indonesia, Jay Idzes fasih bermain dalam pola tiga bek. Pemain yang sudah mencatatkan 13 penampilan bersama Sassuolo di Liga Italia 2025-2026 ini dapat dimainkan di semua posisi dalam pola tiga bek, baik di sebelah kanan, kiri maupun sentral.

 

