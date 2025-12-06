Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Harga Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Tembus Rp388 Miliar pada Musim Panas 2026, AC Milan Sanggup Bayar?

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 06 Desember 2025 |15:56 WIB
Harga Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Tembus Rp388 Miliar pada Musim Panas 2026, AC Milan Sanggup Bayar?
Jay Idzes resmi gabung Sassuolo. (Foto: Sassuolo)
A
A
A

HARGA kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes, tembus Rp388 miliar pada musim panas 2026. Akankah AC Milan sanggup membayarnya?

Pertanyaan ini muncul karena AC Milan memang tengah dikaitkan erat dengan Jay Idzes. Dikabarkan, mereka tertarik merekrut Jay Idzes dari Sassuolo.

Jay Idzes di laga Cagliari vs Sassuolo. (Foto: Instagram/sassuolocalcio)

1. AC Milan Kepincut Jay Idzes

Kabar AC Milan kepincut Jay Idzes turut disampaikan jurnalis Italia, Luca Cilli. Dia melaporkan AC Milan tertarik dengan Jay karena karena kemampuannya di lini pertahanan.

Jay Idzes memang langsung jadi bek andalan Sassuolo, meski baru didatangkan pada bursa transfer musim panas 2025. Pemain berusia 25 tahun itu telah tampil 12 kali musim ini.

Kala dipercaya bermain, Jay memang selalu tampil solid di lini belakang. Tak ayal, performa Jay mencuri perhatian klub-klub besar Italia.

 

Halaman:
1 2
      
