AC Milan Jadikan Jay Idzes Incaran Utama, Joe Gomez dan Sergio Ramos Jadi Pilihan Alternatif

MILAN - AC Milan sedang aktif mencari tambahan pemain belakang untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Klub berjuluk Rossoneri ini dilaporkan serius memantau bek Timnas Indonesia, Jay Idzes, yang kini menjadi andalan Sassuolo.

Namun, selain Jay, Milan juga dikabarkan mengincar nama-nama besar seperti bek Liverpool, Joe Gomez, dan mantan kapten Real Madrid, Sergio Ramos, sebagai opsi potensial.

Sebelumnya, jurnalis asal Italia, Luca Cilli, mengungkapkan Jay Idzes sedang diminati oleh AC Milan. Cilli melaporkan Rossoneri tertarik pada Jay karena kemampuan solidnya di lini pertahanan.

Jay Idzes saat ini merupakan bek andalan Sassuolo. Pemain berusia 25 tahun itu telah tampil 12 kali sejak direkrut Neroverdi –julukan Sassuolo– pada bursa transfer musim panas 2025.

Pemain Timnas Indonesia itu kerap menjadi sorotan karena tampil solid di lini belakang, tak ayal performa Jay mencuri perhatian klub-klub besar Italia.

1. Peluang Jay Idzes

Jay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)

Terbaru, AC Milan dilaporkan menaruh minat dengan Jay Idzes. Namun, Cilli menuliskan, saat ini belum ada pembicaraan resmi antara AC Milan dan Sassuolo terkait transfer ini.

Meskipun demikian, laporan dari media Italia, Sassuolo News, menyebutkan Jay kemungkinan besar akan bergabung dengan AC Milan pada bursa transfer musim dingin. Jika kabar itu benar, Jay akan meninggalkan Sassuolo pada Januari 2026 mendatang.

"Idzes akan menjadi pertaruhan yang menarik bagi AC Milan, yang sedang mempertimbangkan dengan cermat semua opsi untuk memperkuat lini pertahanan mereka untuk musim depan, mungkin paling cepat Januari," tulis laporan Sassuolo News, dikutip Kamis (4/12/2025).