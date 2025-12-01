Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Berapa Rating Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes saat Sassuolo Kalah 0-2 dari Como 1907 di Liga Italia 2025-2026?

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |01:05 WIB
Berapa Rating Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes saat Sassuolo Kalah 0-2 dari Como 1907 di Liga Italia 2025-2026?
Jay Idzes gagal antar Sassuolo menang atas Como 1907. (Foto: Instagram/@jayidzes)
A
A
A

RATING kapten Timnas Indonesia Jay Idzes masuk kategori lumayan saat sang klub Sassuolo kalah 0-2 dari Como 1907 dalam lanjutan pekan ke-13 Liga Italia 2025-2026 di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Sabtu 29 November 2025 dini hari WIB. Dalam laga tersebut, Jay Idzes dipercaya tampil 90 menit.

Beroperasi di jantung pertahanan, Jay Idzes bekerja sama dengan Tarik Muharemovic, Sebastian Walukiewicz, dan Josh Doig. Berdasarkan data Aiscore, Jay Idzes mendapatkan rating 6,6.

Como 1907 menang 2-0 atas Sassuolo
Como 1907 menang 2-0 atas Sassuolo

Rating itu tertinggi keempat di antara pemain-pemain Sassuolo. Di posisi pertama ada Arijanet Muric (8,8) dan posisi kedua ada Domenico Berardi (7,0) dan di tempat ketiga dihuni Josh Doig (6,8).

1. Statistik Bertahan Jay Idzes

Jay Idzes tercatat melakukan tiga kali clearance dan empat kali intersepsi. Pesepakbola berusia 25 tahun  itu begitu totalitas dalam menjaga lini pertahanan Neroverdi -julukan Sassuolo.

Selain itu, ia juga tercatat 31 kali bersentuhan dengan bola. Soal akurasi umpannya juga cukup lumayan karena presentasinya mencapai 87,1 persen.

2. Sassuolo Wajib Bangkit

Kekalahan dari Como 1907 membuat Sassuolo turun ke posisi 10 dengan mengumpulkan 17 poin. Poin itu didapat dari lima kemenangan, dua imbang, dan enam kekalahan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/47/3186928/inter_milan_menang_2_0_atas_pisa_di_liga_italia_2025_2026-EKjs_large.jpg
Hasil Pisa vs Inter Milan di Liga Italia 2025-2026: Brace Lautaro Martinez Menangkan Nerazzurri 2-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/47/3186777/ac_milan_menang_1_0_atas_lazio_berkat_gol_rafael_leao-bRw0_large.jpg
Hasil Liga Italia 2025-2026 Semalam: AC Milan Naik ke Puncak Klasemen Usai Bungkam Lazio, Juventus Kalahkan Cagliari 2-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/47/3186703/sassuolo-UF0a_large.jpg
6 Pemain Kuat Sassuolo Versi Cesc Fabregas: Tak Ada Jay Idzes!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/47/3186637/jay_idzes-uBI7_large.jpg
Penyebab Sassuolo Kalah 0-2 dari Como 1907: Penampilan Solid Jay Idzes Rusak karena Kesalahpahaman!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/30/11/1649945/liverpool-gaet-eks-pelatih-kanada-persiapan-lepas-giovanni-van-bronckhorst-ke-timnas-indonesia-cvc.webp
Liverpool Gaet Eks Pelatih Kanada, Persiapan Lepas Giovanni Van Bronckhorst ke Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/26/pelatih_liverpool_arne_slot.jpg
Liverpool Beri Deadline Arne Slot, Siap Pecat jika Performa Tak Membaik
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement