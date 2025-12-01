Berapa Rating Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes saat Sassuolo Kalah 0-2 dari Como 1907 di Liga Italia 2025-2026?

RATING kapten Timnas Indonesia Jay Idzes masuk kategori lumayan saat sang klub Sassuolo kalah 0-2 dari Como 1907 dalam lanjutan pekan ke-13 Liga Italia 2025-2026 di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Sabtu 29 November 2025 dini hari WIB. Dalam laga tersebut, Jay Idzes dipercaya tampil 90 menit.

Beroperasi di jantung pertahanan, Jay Idzes bekerja sama dengan Tarik Muharemovic, Sebastian Walukiewicz, dan Josh Doig. Berdasarkan data Aiscore, Jay Idzes mendapatkan rating 6,6.

Como 1907 menang 2-0 atas Sassuolo

Rating itu tertinggi keempat di antara pemain-pemain Sassuolo. Di posisi pertama ada Arijanet Muric (8,8) dan posisi kedua ada Domenico Berardi (7,0) dan di tempat ketiga dihuni Josh Doig (6,8).

1. Statistik Bertahan Jay Idzes

Jay Idzes tercatat melakukan tiga kali clearance dan empat kali intersepsi. Pesepakbola berusia 25 tahun itu begitu totalitas dalam menjaga lini pertahanan Neroverdi -julukan Sassuolo.

Selain itu, ia juga tercatat 31 kali bersentuhan dengan bola. Soal akurasi umpannya juga cukup lumayan karena presentasinya mencapai 87,1 persen.

2. Sassuolo Wajib Bangkit

Kekalahan dari Como 1907 membuat Sassuolo turun ke posisi 10 dengan mengumpulkan 17 poin. Poin itu didapat dari lima kemenangan, dua imbang, dan enam kekalahan.