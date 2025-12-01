Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Timur Kapadze Resmi Gagal Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Putuskan Gabung Klub Uzbekistan!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |19:30 WIB
Breaking News: Timur Kapadze Resmi Gagal Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Putuskan Gabung Klub Uzbekistan!
Timur Kapadze resmi gagal menjadi pelatih Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@timurkapadze18)
A
A
A

TIMUR Kapadze resmi gagal menjadi pelatih Timnas Indonesia. Ia justru bergabung dengan PFC Navbahor Namangan yang berlaga di Uzbekistan.

“PFC Navbahor Namangan hari ini mengumumkan secara resmi berita yang akan membuat penggemarnya gembira: Timur Kapadze ditunjuk sebagai pelatih baru,” tulis media setempat, Zamin, dikutip Senin (1/12/2025).

Timur Kapadze siap latih Timnas indonesia

“Setelah melewati sejumlah diskusi dan perdebatan, manajemen klub menunjuk kandidat paling layak,” imbuh ulasan tersebut.

1. Akhiri Spekulasi

Kabar itu sekaligus mengakhiri spekulasi soal Kapadze ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia. Padahal, pria berpaspor Uzbekistan itu sempat mengunjungi Jakarta pada pekan lalu.

Walau begitu, kunjungan tersebut tidak mengandung agenda soal sepakbola sama sekali. Kapadze disebut-sebut datang ke Indonesia untuk berlibur.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3187113/berikut_dua_calon_pelatih_timnas_indonesia_yang_dikabarkan_sudah_diwawancarai_pssi-eZc9_large.jpg
2 Calon Pelatih Timnas Indonesia yang Dikabarkan Sudah Diwawancarai PSSI, Nomor 1 Sempat Kunjungi Jakarta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3187054/simak_adu_gaji_calon_pelatih_timnas_indonesia_giovanni_van_bronckhorst_dengan_john_herdman-9qwF_large.jpg
Adu Gaji Calon Pelatih Timnas Indonesia Giovanni van Bronckhorst dengan John Herdman, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/51/3186856/lyfe_oldenstam_buka_peluang_bela_timnas_indonesia_lyfeoldensteam-jebB_large.jpg
BREAKING NEWS: Pemain Como 1907 Lyfe Oldenstam Buka Peluang Perkuat Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/47/3186819/jay_idzes_berpotensi_ajak_lyfe_oldenstam_comofootballindonesia-UH4G_large.jpg
Jay Idzes Ajak Pemain Como 1907 Lyfe Oldenstam Perkuat Timnas Indonesia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/01/11/1650225/hasil-lengkap-liga-inggris-arsenal-ditahan-chelsea-isak-pecah-telur-di-liverpool-say.webp
Hasil Lengkap Liga Inggris: Arsenal Ditahan Chelsea, Isak Pecah Telur di Liverpool
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/30/gelandang_persib_bandung_luciano_guaycochea_kiri.jpg
Bojan Hodak Ungkap Satu Masalah Serius usai Persib Bantai Madura United
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement