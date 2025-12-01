Breaking News: Timur Kapadze Resmi Gagal Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Putuskan Gabung Klub Uzbekistan!

Timur Kapadze resmi gagal menjadi pelatih Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@timurkapadze18)

TIMUR Kapadze resmi gagal menjadi pelatih Timnas Indonesia. Ia justru bergabung dengan PFC Navbahor Namangan yang berlaga di Uzbekistan.

“PFC Navbahor Namangan hari ini mengumumkan secara resmi berita yang akan membuat penggemarnya gembira: Timur Kapadze ditunjuk sebagai pelatih baru,” tulis media setempat, Zamin, dikutip Senin (1/12/2025).

“Setelah melewati sejumlah diskusi dan perdebatan, manajemen klub menunjuk kandidat paling layak,” imbuh ulasan tersebut.

1. Akhiri Spekulasi

Kabar itu sekaligus mengakhiri spekulasi soal Kapadze ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia. Padahal, pria berpaspor Uzbekistan itu sempat mengunjungi Jakarta pada pekan lalu.

Walau begitu, kunjungan tersebut tidak mengandung agenda soal sepakbola sama sekali. Kapadze disebut-sebut datang ke Indonesia untuk berlibur.