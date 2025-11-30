Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

6 Pemain Kuat Sassuolo Versi Cesc Fabregas: Tak Ada Jay Idzes!

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 30 November 2025 |04:05 WIB
6 Pemain Kuat Sassuolo Versi Cesc Fabregas: Tak Ada Jay Idzes!
Sassuolo kala berlaga. (Foto: Sassuolo)
A
A
A

PELATIH Como 1907, Cesc Fabregas, ungkap 6 pemain terkuat di Sassuolo. Tetapi sayangnya, tak ada nama Jay Idzes.

Mantan pemain Arsenal dan Chelsea itu hanya menyebut enam rekan setim Jay yang menurutnya sosok vital di Sassuolo. Hal ini disampaikan Fabregas usai Como berhadapan dengan Sassuolo.

Jay Idzes di laga Cagliari vs Sassuolo. (Foto: Instagram/sassuolocalcio)

1. Sassuolo Kalah

Sassuolo dikalahkan Como 0-2 di Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como, Italia pada Sabtu 29 November 2025 dini hari WIB. Bermain trengginas, Como sukses mencetak dua gol via Anastasios Douvikas (14'), dan Alberto Moreno (53').

Seperti biasa, Jay dipercaya sebagai starter bersama dengan Tarek Muharemovic. Bek Timnas Indonesia itu tampil tidak tergantikan sepanjang dua babak.

Namun sayang, penampilan solid Jay tercoreng dengan adanya kesalahpahaman dengan kiper Arijanet Muric. Kesalahpahaman itu berawal dari upaya Jay mengantisipasi tendangan lawan.

Sementara, Muric juga mengusahakan hal yang sama. Namun, keduanya salah membaca arah bola. Akhirnya, Jay dan Muric bertabrakan di kotak penalti, sementara bola masuk ke gawang untuk gol Moreno.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/47/3186637/jay_idzes-uBI7_large.jpg
Penyebab Sassuolo Kalah 0-2 dari Como 1907: Penampilan Solid Jay Idzes Rusak karena Kesalahpahaman!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/47/3185984/jay_idzes_tidak_mau_sedih_melihat_sassuolo_ditahan_pisa_2_2_dalam_lanjutan_liga_italia_2025_2026-xdUu_large.jpg
Jay Idzes Pantang Sedih Sassuolo Ditahan Pisa 2-2: Serie A Masih Panjang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/47/3185772/jay_idzes_cukup_kecewa_karena_sassuolo_hanya_bermain_2_2_melawan_pisa-tEiO_large.jpg
Sassuolo Ditahan Pisa 2-2, Jay Idzes Suntik Motivasi untuk Rekan Setim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/47/3185900/jay_idzes-5yxt_large.jpg
Jay Idzes Keheranan Setelah Sassuolo Kebobolan Cepat: Laga Aneh, Belum Sentuh Bola Sudah Penalti
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/29/11/1649765/bursa-pemilihan-ketua-pssi-jateng-mulai-memanas-sosok-kontroversial-ikut-terseret-sbn.webp
Bursa Pemilihan Ketua PSSI Jateng Mulai Memanas, Sosok Kontroversial Ikut TerseretÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/28/persija_jakarta_merayakan_hari_ulang_tahun_hut_k.jpg
Mauricio Souza Ungkap Taktik Hebat yang Bikin Persija Bungkam PSIM
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement