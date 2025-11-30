6 Pemain Kuat Sassuolo Versi Cesc Fabregas: Tak Ada Jay Idzes!

PELATIH Como 1907, Cesc Fabregas, ungkap 6 pemain terkuat di Sassuolo. Tetapi sayangnya, tak ada nama Jay Idzes.

Mantan pemain Arsenal dan Chelsea itu hanya menyebut enam rekan setim Jay yang menurutnya sosok vital di Sassuolo. Hal ini disampaikan Fabregas usai Como berhadapan dengan Sassuolo.

1. Sassuolo Kalah

Sassuolo dikalahkan Como 0-2 di Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como, Italia pada Sabtu 29 November 2025 dini hari WIB. Bermain trengginas, Como sukses mencetak dua gol via Anastasios Douvikas (14'), dan Alberto Moreno (53').

Seperti biasa, Jay dipercaya sebagai starter bersama dengan Tarek Muharemovic. Bek Timnas Indonesia itu tampil tidak tergantikan sepanjang dua babak.

Namun sayang, penampilan solid Jay tercoreng dengan adanya kesalahpahaman dengan kiper Arijanet Muric. Kesalahpahaman itu berawal dari upaya Jay mengantisipasi tendangan lawan.

Sementara, Muric juga mengusahakan hal yang sama. Namun, keduanya salah membaca arah bola. Akhirnya, Jay dan Muric bertabrakan di kotak penalti, sementara bola masuk ke gawang untuk gol Moreno.