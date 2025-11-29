Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Penyebab Sassuolo Kalah 0-2 dari Como 1907: Penampilan Solid Jay Idzes Rusak karena Kesalahpahaman!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 29 November 2025 |08:44 WIB
Penyebab Sassuolo Kalah 0-2 dari Como 1907: Penampilan Solid Jay Idzes Rusak karena Kesalahpahaman!
Jay Idzes resmi gabung Sassuolo. (Foto: Sassuolo)
A
A
A

PENYEBAB Sassuolo kalah 0-2 dari Como 1907 menarik diulas. Sebab, penampilan solid Jay Idzes harus dirusak karena kesalahpahaman.

Ya, Sassuolo dibungkam Como 0-2 di pekan ke-13 Liga Italia 2025-2026. Sejatinya, bek Timnas Indonesia, Jay Idzes, yang main penuh dalam laga itu tampil ciamik.

Jay Idzes di laga Cagliari vs Sassuolo. (Foto: Instagram/sassuolocalcio)

1. Penyebab Kekalahan

Sassuolo dikalahkan Como 0-2 di Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como, Italia pada Sabtu (29/11/2025) dini hari WIB. Bermain trengginas, Como sukses mencetak dua gol via Anastasios Douvikas (14'), dan Alberto Moreno (53').

Seperti biasa, Jay dipercaya sebagai starter bersama dengan Tarek Muharemovic. Bek Timnas Indonesia itu tampil tidak tergantikan sepanjang dua babak.

Namun sayang, penampilan solid Jay tercoreng dengan adanya kesalahpahaman dengan kiper Arijanet Muric. Kesalahpahaman itu berawal dari upaya Jay mengantisipasi tendangan lawan.

Sementara itu, Muric juga mengusahakan hal yang sama. Namun, keduanya salah membaca arah bola. Akhirnya, Jay dan Muric bertabrakan di kotak penalti, sementara bola masuk ke gawang untuk gol Moreno.

"Kesalahpahaman pada gol 2-0 dengan Muric," tulis laporan media Italia, Sassuolo News, dikutip pada Sabtu (29/11/2025).

"Ia (Jay Idzes) salah membaca pergerakan (Alberto) Moreno dan bertabrakan dengan kiper Neroverdi, merusak penampilan yang tadinya solid hingga saat itu," sambung laporan itu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/47/3185984/jay_idzes_tidak_mau_sedih_melihat_sassuolo_ditahan_pisa_2_2_dalam_lanjutan_liga_italia_2025_2026-xdUu_large.jpg
Jay Idzes Pantang Sedih Sassuolo Ditahan Pisa 2-2: Serie A Masih Panjang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/47/3185772/jay_idzes_cukup_kecewa_karena_sassuolo_hanya_bermain_2_2_melawan_pisa-tEiO_large.jpg
Sassuolo Ditahan Pisa 2-2, Jay Idzes Suntik Motivasi untuk Rekan Setim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/47/3185900/jay_idzes-5yxt_large.jpg
Jay Idzes Keheranan Setelah Sassuolo Kebobolan Cepat: Laga Aneh, Belum Sentuh Bola Sudah Penalti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/47/3185734/jay_idzes_tampil_oke_saat_sassuolo_ditahan_pisa_2_2_di_kandang_sendiri-JbqR_large.jpg
Sassuolo vs Pisa Berakhir 2-2, Jay Idzes Catat Statistik Oke
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/28/49/1649381/nonton-formula-1-qatar-airways-grand-prix-2025-di-vision-wng.webp
Nonton Formula 1: Qatar Airways Grand Prix 2025 di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/18/raymond_indranikolaus_joaquin_2.jpg
Daftar Wakil Indonesia di Malaysia Open 2025: Raymond/Joaquin Debut Super 1000
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement