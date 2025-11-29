Penyebab Sassuolo Kalah 0-2 dari Como 1907: Penampilan Solid Jay Idzes Rusak karena Kesalahpahaman!

PENYEBAB Sassuolo kalah 0-2 dari Como 1907 menarik diulas. Sebab, penampilan solid Jay Idzes harus dirusak karena kesalahpahaman.

Ya, Sassuolo dibungkam Como 0-2 di pekan ke-13 Liga Italia 2025-2026. Sejatinya, bek Timnas Indonesia, Jay Idzes, yang main penuh dalam laga itu tampil ciamik.

1. Penyebab Kekalahan

Sassuolo dikalahkan Como 0-2 di Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como, Italia pada Sabtu (29/11/2025) dini hari WIB. Bermain trengginas, Como sukses mencetak dua gol via Anastasios Douvikas (14'), dan Alberto Moreno (53').

Seperti biasa, Jay dipercaya sebagai starter bersama dengan Tarek Muharemovic. Bek Timnas Indonesia itu tampil tidak tergantikan sepanjang dua babak.

Namun sayang, penampilan solid Jay tercoreng dengan adanya kesalahpahaman dengan kiper Arijanet Muric. Kesalahpahaman itu berawal dari upaya Jay mengantisipasi tendangan lawan.

Sementara itu, Muric juga mengusahakan hal yang sama. Namun, keduanya salah membaca arah bola. Akhirnya, Jay dan Muric bertabrakan di kotak penalti, sementara bola masuk ke gawang untuk gol Moreno.

"Kesalahpahaman pada gol 2-0 dengan Muric," tulis laporan media Italia, Sassuolo News, dikutip pada Sabtu (29/11/2025).

"Ia (Jay Idzes) salah membaca pergerakan (Alberto) Moreno dan bertabrakan dengan kiper Neroverdi, merusak penampilan yang tadinya solid hingga saat itu," sambung laporan itu.