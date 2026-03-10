Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Sassuolo Kalah Dramatis 1-2 dari Lazio, Jay Idzes: Sangat Disayangkan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |12:08 WIB
Sassuolo Kalah Dramatis 1-2 dari Lazio, Jay Idzes: Sangat Disayangkan
Jay Idzes sungguh menyayangkan kekalahan dramatis Sassuolo 1-2 dari Lazio (Foto: Sassuolo)
A
A
A

ROMA – Bek Sassuolo, Jay Idzes, menyayangkan kekalahan 1-2 dari Lazio dalam lanjutan Liga Italia 2025-2026. Kapten Timnas Indonesia itu menyesalkan gol kedua Gli Aquilotti yang dicetak di menit-menit akhir.

Sassuolo menelan kekalahan tipis 1-2 saat bertandang ke markas Lazio di Stadion Olimpico, Roma, Selasa (10/3/2026) dini hari WIB. Kekalahan ini terasa menyakitkan bagi Neroverdi karena sebenarnya mereka berpeluang membawa pulang satu poin.

1. Dramatis

Lazio vs Sassuolo di Liga Italia 2025-2026 (Foto: Sassuolo)

Tim tamu kebobolan cepat pada menit ke-2 lewat Daniel Maldini, kemudian berhasil menyamakan kedudukan berkat gol indah dari Armand Lauriente di menit ke-35. Setelah itu, mereka mampu mempertahankan kedudukan hingga 90 menit waktu normal. 

Namun sayangnya, harapan Sassuolo untuk mencuri satu poin harus pupus pada masa tambahan waktu. Lazio berhasil mencetak gol kemenangannya lewat aksi Adam Marusic pada menit 90+2.

“Kami meninggalkan lapangan tanpa poin, itu sangat disayangkan,” kata Idzes, dilansir dari laman resmi Sassuolo, Selasa (10/3/2026). 

Bek berdarah Belanda itu mengakui Sassuolo tidak bermain baik dalam laga tersebut, khususnya di 20 menit pertama. Menurutnya, para pemain banyak melakukan kesalahan yang dihukum tuan rumah di menit kedua.

“Dalam 20 menit pertama kami tidak bermain dengan baik, lebih buruk dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Kami melakukan banyak kesalahan umpan, tetapi kemudian berhasil menyamakan kedudukan lewat gol bagus dari Lauriente,” sesal Idzes.

 

