HOME BOLA LIGA ITALIA

Jay Idzes Pantang Sedih Sassuolo Ditahan Pisa 2-2: Serie A Masih Panjang!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |01:10 WIB
Jay Idzes Pantang Sedih Sassuolo Ditahan Pisa 2-2: Serie A Masih Panjang!
Jay Idzes tidak mau sedih melihat Sassuolo ditahan Pisa 2-2 dalam lanjutan Liga Italia 2025-2026 (Foto: Instagram/@jayidzes)
A
A
A

JAY Idzes tidak mau sedih melihat Sassuolo ditahan Pisa 2-2 dalam lanjutan Liga Italia 2025-2026. Menurutnya, Serie A masih panjang sehingga perjuangan harus berlanjut.

Sassuolo harus bersusah payah menahan Pisa 2-2. Padahal, mereka bermain di kandang sendiri yakni di Mapei Stadium, Reggio Emilia, Italia, Selasa 25 November 2025 dini hari WIB.

Jay Idzes di laga Cagliari vs Sassuolo. (Foto: Instagram/sassuolocalcio)

Neroverdi tertinggal dua kali lewat gol M’Bala Nzola (4’ (P)), dan Henrik Meister (81’). Beruntung, Sassuolo berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Nemanja Matic (6’) dan Kristian Thorstvedt (90+5’).

1. Meruntuhkan Ekspektasi

Hasil ini meruntuhkan ekspektasi para suporter mengingat Sassuolo di pekan sebelumnya berhasil menggulung Atalanta (3-0). Perlu diketahui, Pisa merupakan tim di peringkat 16 klasemen sementara.

Walau begitu, Idzes mengatakan sepakbola memang sulit untuk diprediksi. Hasil imbang ini, kata kapten Timnas Indonesia itu, bukan akhir dari segalanya.

“Melawan Atalanta, kami menang 3-0 dan bermain dengan sangat baik. Dua pertandingan lalu, kami bermain melawan Genoa dan kalah,” kata IDzes dilansir dari Sassuolo News, Kamis (27/11/2025).

“Kami selalu ingin bermain; kejuaraan (Serie A) masih panjang,” tukas pria berusia 25 tahun itu.

 

Telusuri berita bola lainnya
