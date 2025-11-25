Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Sassuolo vs Pisa Berakhir 2-2, Jay Idzes Catat Statistik Oke

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 25 November 2025 |10:15 WIB
Sassuolo vs Pisa Berakhir 2-2, Jay Idzes Catat Statistik Oke
Jay Idzes tampil oke saat Sassuolo ditahan Pisa 2-2 di kandang sendiri (Foto: Sassuolo)
A
A
A

REGGIO EMILIA – Hasil kurang bagus diraih Sassuolo saat menjamu Pisa di Stadion Citta del Tricolore, Reggio Emilia, Selasa (25/11/2025) dini hari WIB. Namun, Jay Idzes cukup bersinar dalam laga itu!

Duel Sassuolo vs Pisa itu merupakan giornata 12 Liga Italia 2025-2026. Dua gol tuan rumah dicetak Nemanja Matic (6’) dan Kristian Thorstvedt (90+5’). Sedangkan, tim tamu membalas lewat M’Bala Nzola (4’) dan Henrik Meister (81’).

1. Statistik Jay Idzes

Jay Idzes di laga Sassuolo vs AS Roma. (Foto: Instagram/officialasroma)

Dalam laga itu, Idzes bermain 90 menit. Mantan pemain Venezia tersebut bahu membahu bersama dengan Tarik Muharemovic, Fali Cande, dan Sebastian Wolodkiewicz dalam menjaga lini pertahanan.

Dari data Aiscore, Idzes mencatatkan sekali intersepsi dan dua kali sapuan. Ia turut melancarkan dua kali tekel dalam upaya memutus serangan lawan.

Pemain berposisi 25 tahun itu melakukan 50 kali sentuhan dengan bola. Idzes cukup memanjakan rekan setimnya dengan akurasi operan mencapai 96,2 persen.

Performa itu membuat Idzes mendapatkan rating penilaian 6,5. Angka tertinggi di timnya dicatatkan Thorstvedt dengan 8,2, sedangkan terendah adalah Cande dengan 6,0.

 

