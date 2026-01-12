Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Media Italia Soroti Kegagalan Jay Idzes Cs Hentikan Paulo Dybala hingga Sassuolo Kalah 0-2 dari AS Roma

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |02:01 WIB
Media Italia Soroti Kegagalan Jay Idzes Cs Hentikan Paulo Dybala hingga Sassuolo Kalah 0-2 dari AS Roma
Pemain Sassuolo, Jay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)
A
A
A

ROMA – Bek andalan Timnas Indonesia, Jay Idzes, mendapatkan ujian berat saat harus mengawal pergerakan bintang dunia, Paulo Dybala, dalam laga Sassuolo kontra AS Roma. Walaupun harus mengakui keunggulan lawan, pemain yang akrab disapa Bang Jay tersebut tetap menunjukkan performa kompetitif di lini belakang.

Sassuolo terpaksa mengakui keunggulan AS Roma dengan skor 0-2 pada pekan ke-20 Liga Italia 2025-2026. Laga tersebut digelar di Stadio Olimpico, Roma, Italia pada Minggu 11 Januari 2026 dini hari WIB.

1. Dominasi Neroverdi yang Berujung Buntu

Neroverdi —julukan Sassuolo— sejatinya sempat tampil dominan dan memegang kendali permainan pada babak pertama. Namun, Jay Idzes dan kolega mulai kewalahan menghadapi perubahan pola permainan yang diterapkan tim tuan rumah memasuki babak kedua.

Baca Juga:
baca_juga

I Giallorossi —julukan AS Roma— berhasil memecah kebuntuan dengan mencetak dua gol dalam kurun waktu kurang dari lima menit. Manu Kone (76') dan Matias Soule (79') menjadi aktor protagonis yang sukses mengunci kemenangan bagi serigala ibu kota.

2. Duel Fisik vs Kelincahan Argentina

Jay Idzes bersama Tarik Muharemovic. (Foto: Instagram/tarik.muharemovic)
Jay Idzes bersama Tarik Muharemovic. (Foto: Instagram/tarik.muharemovic)

Dalam laga tersebut, Jay Idzes kembali dipercaya bermain penuh selama 90 menit di sektor pertahanan Neroverdi. Media Italia, Sassuolo News, memberikan apresiasi atas keberhasilan Jay dalam mematikan pergerakan striker jangkung AS Roma, Evan Ferguson.

"Penyesuaian fisik dan posisi di jantung pertahanan Neroverdi, dua atribut kunci dalam menghentikan (Evan) Ferguson," tulis Sassuolo News, dikutip pada Senin (12/1/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/47/3194840/ac_milan_tertahan_1_1_di_markas_fiorentina_pada_lanjutan_liga_italia_2025_2026-KO38_large.jpg
Hasil Fiorentina vs AC Milan di Liga Italia 2025-2026: Berakhir 1-1, Rossoneri Selamat Berkat Gol Telat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/47/3194696/as_roma_vs_sassuolo-dhHp_large.jpg
Hasil Liga Italia 2025-2026 Semalam: AS Roma vs Sassuolo 2-0, Atalanta vs Torino 2-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/47/3194682/simak_hasil_liga_italia_2025_2026_yang_digelar_sabtu-8cFw_large.jpg
Hasil Liga Italia 2025-2026: Como 1907 vs Bologna dan Udinese vs Pisa Kompak Berakhir Seri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/47/3194464/davide_nicola_tak_kecewa_meski_cremonese_gagal_mengalahkan_cagliari_uscremonese-lGbL_large.jpg
Respons Davide Nicola Setelah Klub Emil Audero Gagal Menang atas Cagliari di Liga Italia 2025-2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/11/11/1665047/bundesliga-202526-matchday-16-catat-jadwal-jam-tayang-dan-link-nonton-di-vision-tiz.webp
Bundesliga 2025/26 Matchday 16: Catat Jadwal, Jam Tayang, dan Link Nonton di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/11/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak_foto_persib.jpg
Jelang Persib vs Persija, Bojan Hodak Pilih Pendekatan Berbeda
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement