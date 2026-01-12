Media Italia Soroti Kegagalan Jay Idzes Cs Hentikan Paulo Dybala hingga Sassuolo Kalah 0-2 dari AS Roma

ROMA – Bek andalan Timnas Indonesia, Jay Idzes, mendapatkan ujian berat saat harus mengawal pergerakan bintang dunia, Paulo Dybala, dalam laga Sassuolo kontra AS Roma. Walaupun harus mengakui keunggulan lawan, pemain yang akrab disapa Bang Jay tersebut tetap menunjukkan performa kompetitif di lini belakang.

Sassuolo terpaksa mengakui keunggulan AS Roma dengan skor 0-2 pada pekan ke-20 Liga Italia 2025-2026. Laga tersebut digelar di Stadio Olimpico, Roma, Italia pada Minggu 11 Januari 2026 dini hari WIB.

1. Dominasi Neroverdi yang Berujung Buntu

Neroverdi —julukan Sassuolo— sejatinya sempat tampil dominan dan memegang kendali permainan pada babak pertama. Namun, Jay Idzes dan kolega mulai kewalahan menghadapi perubahan pola permainan yang diterapkan tim tuan rumah memasuki babak kedua.

I Giallorossi —julukan AS Roma— berhasil memecah kebuntuan dengan mencetak dua gol dalam kurun waktu kurang dari lima menit. Manu Kone (76') dan Matias Soule (79') menjadi aktor protagonis yang sukses mengunci kemenangan bagi serigala ibu kota.

2. Duel Fisik vs Kelincahan Argentina

Jay Idzes bersama Tarik Muharemovic. (Foto: Instagram/tarik.muharemovic)

Dalam laga tersebut, Jay Idzes kembali dipercaya bermain penuh selama 90 menit di sektor pertahanan Neroverdi. Media Italia, Sassuolo News, memberikan apresiasi atas keberhasilan Jay dalam mematikan pergerakan striker jangkung AS Roma, Evan Ferguson.

"Penyesuaian fisik dan posisi di jantung pertahanan Neroverdi, dua atribut kunci dalam menghentikan (Evan) Ferguson," tulis Sassuolo News, dikutip pada Senin (12/1/2026).