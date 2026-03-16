AC Milan Disikat Lazio 0-1, Massimiliano Allegri Lelah Bicara Scudetto: Milanisti Harus Realistis!

ROMA – AC Milan harus menelan kekalahan 0-1 dari Lazio di giornata 29 Liga Italia 2025-2026. Pelatih Massimiliano Allegri berharap kekalahan itu menghentikan pembicaraan soal scudetto.

Duel Lazio vs AC Milan itu digelar di Stadion Olimpico, Roma, Italia, Senin (16/3/2026) dini hari WIB. Gol tunggal Gustav Isaksen (26’) menghasilkan poin penuh untuk Gli Aquilotti.

1. Harus Realistis

Kekalahan itu membuat Milan gagal menipiskan jarak dengan Inter Milan di puncak klasemen. Raihan poin Rossoneri tertahan di angka 60 atau terpaut 8 angka dengan sang rival sekota.

Padahal, Milan punya kesempatan mendekat lantaran Inter ditahan Atalanta 1-1 sehari sebelumnya. Maka dari itu, Allegri berharap omongan soal scudetto segera dihentikan.

“Apa yang harus kami lakukan sekarang adalah menekan tombol reset. Orang-orang (Milanisti) bicara soal scudetto setelah kemenangan melawan Inter, tapi dalam hidup kita harus realistis,” tegas Allegri, mengutip dari Football Italia, Senin (16/3/2026).

“Kita harus ingat tujuan (utama) adalah lolos ke Liga Champions. Bila tidak, kami membawa risiko menghancurkan apa yang sudah kami bangun dalam 6 bulan ke belakang,” imbuh lelaki asal Italia itu.