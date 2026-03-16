HOME BOLA LIGA ITALIA

AC Milan Disikat Lazio 0-1, Massimiliano Allegri Lelah Bicara Scudetto: Milanisti Harus Realistis!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 16 Maret 2026 |16:05 WIB
AC Milan harus menelan kekalahan 0-1 dari Lazio di giornata 29 Liga Italia 2025-2026 (Foto: AC Milan)
ROMA – AC Milan harus menelan kekalahan 0-1 dari Lazio di giornata 29 Liga Italia 2025-2026. Pelatih Massimiliano Allegri berharap kekalahan itu menghentikan pembicaraan soal scudetto.

Duel Lazio vs AC Milan itu digelar di Stadion Olimpico, Roma, Italia, Senin (16/3/2026) dini hari WIB. Gol tunggal Gustav Isaksen (26’) menghasilkan poin penuh untuk Gli Aquilotti.

1. Harus Realistis

Lazio vs AC Milan di Liga Italia 2025-2026 (Foto: AC Milan)

Kekalahan itu membuat Milan gagal menipiskan jarak dengan Inter Milan di puncak klasemen. Raihan poin Rossoneri tertahan di angka 60 atau terpaut 8 angka dengan sang rival sekota.

Padahal, Milan punya kesempatan mendekat lantaran Inter ditahan Atalanta 1-1 sehari sebelumnya. Maka dari itu, Allegri berharap omongan soal scudetto segera dihentikan.

“Apa yang harus kami lakukan sekarang adalah menekan tombol reset. Orang-orang (Milanisti) bicara soal scudetto setelah kemenangan melawan Inter, tapi dalam hidup kita harus realistis,” tegas Allegri, mengutip dari Football Italia, Senin (16/3/2026).

“Kita harus ingat tujuan (utama) adalah lolos ke Liga Champions. Bila tidak, kami membawa risiko menghancurkan apa yang sudah kami bangun dalam 6 bulan ke belakang,” imbuh lelaki asal Italia itu.

 

