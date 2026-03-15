Ditahan Atalanta 1-1, Inter Milan Langsung Silenzio Stampa!

MILAN – Inter Milan kecewa berat usai ditahan Atalanta 1-1 dalam giornata 29 Liga Italia 2025-2026. Mereka langsung mogok bicara ke media alias silenzio stampa.

Laga Inter Milan vs Atalanta itu berlangsung di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, Sabtu 14 Maret 2026 malam WIB. Unggul duluan, duel sesama tim berbaju biru-hitam itu berakhir sama kuat.

1. Kontroversial

Inter Milan vs Atalanta di Liga Italia 2025-2026 (Foto: Inter Milan)

Pio Esposito membawa Inter memimpin di menit ke-26. Namun, tiga poin di depan mata buyar seketika saat Nikola Krstovic membobol gawang Yann Sommer di menit ke-82.

Gol Krstovic itu memicu sikap bisu Inter. Sebab, pelatih Cristian Chivu diusir keluar oleh wasit Gianluca Mangnaniello! Pria asal Rumania itu menerima kartu kuning kedua setelah melancarkan protes keras.

Chivu menilai gol itu tidak sah lantaran ada dugaan pelanggaran dari Kamaldeen Sulemana terhadap Denzel Dumfries dalam prosesnya. Tapi, sang pengadil bergeming dan keputusannya dikukuhkan oleh VAR.

Sebelum itu, Inter juga merasa dirugikan dengan keputusan wasit di babak pertama. Mereka menilai pelanggaran Giorgio Scalvini ke Davide Frattesi jelang turun minum layak dihadiahi penalti.