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Hasil Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Kamboja U-19: Garuda Nusantara Juara 3 Piala AFF 2026!

Dian AF , Jurnalis-Sabtu, 13 Juni 2026 |18:21 WIB
Hasil Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Kamboja U-19: Garuda Nusantara Juara 3 Piala AFF 2026!
Timnas Indonesia Raih Juara Ketiga di Piala AFF U-19 2026 (Foto: Instagram/timnasindonesia)
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DELI SERDANG - Timnas Indonesia U-19 resmi meraih juara ketiga Piala AFF U-19 2026! Garuda Nusantara mengalahkan Kamboja U-19 dengan skor tipis 1-0 dalam laga perebutan juara ketiga yang berlangsung di Stadion Utama Sumatra Utara, Deli Serdang, Sabtu (13/6/2026) sore.

Gol tunggal penentu kemenangan lahir dari kaki Dwi Al Gazani pada menit ke-63, seorang pemain pengganti yang masuk di babak kedua dan langsung jadi pahlawan.

Indonesia Menang Lawan Kamboja (Foto: Instagram/@timnasindonesia)
Indonesia Menang Lawan Kamboja (Foto: Instagram/@timnasindonesia)

1. Jalannya Pertandingan

Jalan meraih gol kemenangan sama sekali tidak mudah. Formasi 3-4-3 yang diturunkan Nova Arianto sebenarnya menghasilkan peluang-peluang berbahaya sejak menit-menit awal. Nazriel Alfaro mengancam gawang Kamboja lewat tembakan dari luar kotak penalti di menit ke-4. Amar Brkic turut mencoba peruntungan dari sisi kiri pada menit ke-13, namun kiper Kamboja, Samnang, tampil solid menghalau semua ancaman.

Momen paling menyakitkan terjadi di menit ke-39 saat babak pertama masih berjalan. Sontekan Nazriel Alfaro dari situasi serangan balik cepat sudah melewati kiper, namun bola membentur mistar gawang. Stadion bergemuruh sesaat, lalu hening.

Babak kedua dibuka dengan tekanan berlanjut. Tandukan keras Irfan Siregar di menit ke-56 masih bisa ditepis Samnang. Kebuntuan seolah enggan berakhir — sampai Al Gazani masuk dan mengubah segalanya.

2. Al Gazani Pemain Supersub

Berawal dari tendangan sudut yang dieksekusi Isfandyar Abdillah, bola meluncur sempurna ke kotak penalti Kamboja. Al Gazani yang baru beberapa menit berada di lapangan menyambut bola dengan penempatan yang cermat, gol! Indonesia memimpin 1-0 di menit ke-63.

 

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