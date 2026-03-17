Emil Audero Tampil Buruk, Cremonese Kalah 1-4 dari Fiorentina di Liga Italia 2025-2026

CREMONA - Penjaga gawang Timnas Indonesia, Emil Audero, mencatatkan performa minor saat timnya, Cremonese, dilumat Fiorentina dengan skor telak 1-4. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Emil tampak kesulitan meredam gempuran agresif dari tim tamu.

Cremonese menyerah kalah 1-4 dari Fiorentina pada pekan ke-29 Liga Italia 2025-2026. Pertandingan tersebut digelar di Stadio Giovanni Zini, Cremona, Italia, pada Selasa (17/3/2026) dini hari WIB.

I Grigiorossi —julukan Cremonese— yang bertindak sebagai tuan rumah gagal mengendalikan tempo permainan. Fiorentina langsung tancap gas dan berhasil menyarangkan dua gol lewat aksi Fabiano Parisi (26') dan Roberto Piccoli (33').

1. Rapor Merah Emil

La Viola —julukan Fiorentina— menambah keunggulan dua gol lagi pada babak kedua melalui Dodo (50') dan Albert Gudmundsson (71'). Sementara itu, Cremonese hanya mampu membalas satu gol hiburan via David Okereke (58').

Akibat kebobolan empat gol, Emil Audero mendapatkan penilaian yang rendah. Media statistik Sofascore memberikan nilai 5,6 berlabel merah untuk kiper andalan Timnas Indonesia tersebut.

Emil tercatat hanya mampu membukukan dua penyelamatan dan satu high claim. Ia juga mendapat penilaian minus (-1,37) dalam upaya mencegah terjadinya gol (goals prevented).