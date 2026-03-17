Emil Audero Tampil Buruk, Cremonese Kalah 1-4 dari Fiorentina di Liga Italia 2025-2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 17 Maret 2026 |07:49 WIB
Emil Audero Tampil Buruk, Cremonese Kalah 1-4 dari Fiorentina di Liga Italia 2025-2026
Kiper Cremonese, Emil Audero. (Foto: Instagram/emil_audero)
CREMONA - Penjaga gawang Timnas Indonesia, Emil Audero, mencatatkan performa minor saat timnya, Cremonese, dilumat Fiorentina dengan skor telak 1-4. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Emil tampak kesulitan meredam gempuran agresif dari tim tamu.

Cremonese menyerah kalah 1-4 dari Fiorentina pada pekan ke-29 Liga Italia 2025-2026. Pertandingan tersebut digelar di Stadio Giovanni Zini, Cremona, Italia, pada Selasa (17/3/2026) dini hari WIB.

I Grigiorossi —julukan Cremonese— yang bertindak sebagai tuan rumah gagal mengendalikan tempo permainan. Fiorentina langsung tancap gas dan berhasil menyarangkan dua gol lewat aksi Fabiano Parisi (26') dan Roberto Piccoli (33').

1. Rapor Merah Emil

La Viola —julukan Fiorentina— menambah keunggulan dua gol lagi pada babak kedua melalui Dodo (50') dan Albert Gudmundsson (71'). Sementara itu, Cremonese hanya mampu membalas satu gol hiburan via David Okereke (58').

Emil Audero. (Foto: Instagram/emil_audero)

Akibat kebobolan empat gol, Emil Audero mendapatkan penilaian yang rendah. Media statistik Sofascore memberikan nilai 5,6 berlabel merah untuk kiper andalan Timnas Indonesia tersebut.

Emil tercatat hanya mampu membukukan dua penyelamatan dan satu high claim. Ia juga mendapat penilaian minus (-1,37) dalam upaya mencegah terjadinya gol (goals prevented).

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/47/3207239/ac_milan_harus_menelan_kekalahan_0_1_dari_lazio_di_giornata_29_liga_italia_2025_2026-wZeq_large.jpg
AC Milan Disikat Lazio 0-1, Massimiliano Allegri Lelah Bicara Scudetto: Milanisti Harus Realistis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/47/3207022/inter_milan_langsung_mogok_bicara_usai_ditahan_atalanta_1_1-1qPa_large.jpg
Ditahan Atalanta 1-1, Inter Milan Langsung Silenzio Stampa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/47/3206968/cesc_fabregas-EurK_large.jpg
Ogah Jadi Penghalang, Presiden Como 1907 Restui Cesc Fabregas Balik ke Arsenal atau Barcelona
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/47/3206933/robert_lewandowski-rB3q_large.jpg
Diperebutkan AC Milan dan Juventus, Robert Lewandowski Bicara Peluang Hijrah ke Liga Italia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/03/15/11/1687155/profil-alistair-smith-rekrutan-anyar-pssi-pengembang-kurikulum-sepak-bola-cqg.webp
Profil Alistair Smith, Rekrutan Anyar PSSI Pengembang Kurikulum Sepak Bola
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/28/sikap_jude_bellingham_disorot_usai_tentukan_kemena.jpg
Mbappe dan Bellingham Kembali, Real Madrid Makin Percaya Diri Bantai Man City
