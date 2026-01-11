Hasil Liga Italia 2025-2026 Semalam: AS Roma vs Sassuolo 2-0, Atalanta vs Torino 2-0

PERSAINGAN di papan atas Liga Italia 2025-2026 semakin memanas setelah dua tim besar, AS Roma dan Atalanta, sukses mengamankan poin penuh pada laga Minggu (11/1/2026) dini hari WIB. Menariknya, kedua tim sama-sama mencatatkan kemenangan identik 2-0 atas lawan-lawannya, sekaligus menunjukkan dominasi mereka di kandang sendiri.

1. AS Roma Sikat Sassuolo 2-0

AS Roma sempat dibuat frustrasi oleh pertahanan rapat Sassuolo sebelum akhirnya berhasil memecah kebuntuan lewat dua gol kilat. Dalam laga yang diwarnai cederanya penyerang Evan Ferguson, I Giallorossi harus menunggu hingga babak kedua untuk memastikan kemenangan.

Kebuntuan pecah melalui skema serangan yang rapi. Zeki Celik mengirimkan umpan kepada Matias Soule yang kemudian melepaskan umpan silang akurat untuk diselesaikan dengan sundulan oleh Manu Kone dari jarak dekat.

Belum sempat Sassuolo menata kembali pertahanan mereka, Roma langsung menggandakan keunggulan hanya dua menit berselang. Melalui kerja sama apik di sisi kanan, Stephan El Shaarawy memberikan umpan back-heel cantik yang langsung disambar oleh Matias Soule.

Gol tersebut menutup perlawanan Sassuolo dan memastikan skuad asuhan Daniele De Rossi tetap berada di jalur kemenangan meskipun tanpa diperkuat sejumlah pilar utama seperti Artem Dovbyk dan Lorenzo Pellegrini.

2. Atalanta Menang 2-0

Di Bergamo, Atalanta sukses mencatatkan rekor kemenangan ketiga beruntun atas Torino musim ini. Bintang asal Belgia, Charles De Ketelaere, menjadi sorotan utama setelah berhasil mengakhiri puasa golnya selama 118 hari di kompetisi Serie A.