Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Liga Italia 2025-2026 Semalam: AS Roma vs Sassuolo 2-0, Atalanta vs Torino 2-0

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 11 Januari 2026 |06:20 WIB
Hasil Liga Italia 2025-2026 Semalam: AS Roma vs Sassuolo 2-0, Atalanta vs Torino 2-0
Suasana laga AS Roma vs Sassuolo di Liga Italia 2025-2026. (Foto: Instagram/sassuolocalcio)
A
A
A

PERSAINGAN di papan atas Liga Italia 2025-2026 semakin memanas setelah dua tim besar, AS Roma dan Atalanta, sukses mengamankan poin penuh pada laga Minggu (11/1/2026) dini hari WIB. Menariknya, kedua tim sama-sama mencatatkan kemenangan identik 2-0 atas lawan-lawannya, sekaligus menunjukkan dominasi mereka di kandang sendiri.

1. AS Roma Sikat Sassuolo 2-0

AS Roma sempat dibuat frustrasi oleh pertahanan rapat Sassuolo sebelum akhirnya berhasil memecah kebuntuan lewat dua gol kilat. Dalam laga yang diwarnai cederanya penyerang Evan Ferguson, I Giallorossi harus menunggu hingga babak kedua untuk memastikan kemenangan.

Kebuntuan pecah melalui skema serangan yang rapi. Zeki Celik mengirimkan umpan kepada Matias Soule yang kemudian melepaskan umpan silang akurat untuk diselesaikan dengan sundulan oleh Manu Kone dari jarak dekat.

Belum sempat Sassuolo menata kembali pertahanan mereka, Roma langsung menggandakan keunggulan hanya dua menit berselang. Melalui kerja sama apik di sisi kanan, Stephan El Shaarawy memberikan umpan back-heel cantik yang langsung disambar oleh Matias Soule.

Gol tersebut menutup perlawanan Sassuolo dan memastikan skuad asuhan Daniele De Rossi tetap berada di jalur kemenangan meskipun tanpa diperkuat sejumlah pilar utama seperti Artem Dovbyk dan Lorenzo Pellegrini.

AS Roma vs Sassuolo. (Foto: Instagram/sassuolocalcio)

2. Atalanta Menang 2-0

Di Bergamo, Atalanta sukses mencatatkan rekor kemenangan ketiga beruntun atas Torino musim ini. Bintang asal Belgia, Charles De Ketelaere, menjadi sorotan utama setelah berhasil mengakhiri puasa golnya selama 118 hari di kompetisi Serie A.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/47/3194682/simak_hasil_liga_italia_2025_2026_yang_digelar_sabtu-8cFw_large.jpg
Hasil Liga Italia 2025-2026: Como 1907 vs Bologna dan Udinese vs Pisa Kompak Berakhir Seri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/47/3194464/davide_nicola_tak_kecewa_meski_cremonese_gagal_mengalahkan_cagliari_uscremonese-lGbL_large.jpg
Respons Davide Nicola Setelah Klub Emil Audero Gagal Menang atas Cagliari di Liga Italia 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/47/3194388/emil_audero_tampil_gemilang_di_laga_cremonese_vs_cagliari_emilaudero-0moy_large.jpg
Media Italia Kagum Lihat Aksi Kiper Timnas Indonesia Emil Audero di Laga Cremonese vs Cagliari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/47/3194162/inter_milan_menang_2_0_atas_parma_di_liga_italia_2025_2026_interen-y4WQ_large.jpg
Hasil Liga Italia 2025-2026: Inter Milan Gilas Parma 2-0, Napoli Ditahan Hellas Verona 2-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/10/11/1664703/liam-rosenior-jadi-pelatih-chelsea-bukan-sombong-tapi-saya-mahir-xhm.webp
Liam Rosenior Jadi Pelatih Chelsea: Bukan Sombong, Tapi Saya Mahir
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/10/barcelona_vs_real_madrid.jpg
Final Super Spanyol 2026: Barcelona On Fire, Real Madrid Datang dengan Luka dan Ambisi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement