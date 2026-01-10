HASIL Liga Italia 2025-2026 yang digelar Sabtu (10/1/2026) malam WIB sudah diketahui. Como 1907 ditahan Bologna 1-1 sementara duel Udinese vs Pisa berakhir 2-2.
Dua pertandingan giornata 20 Liga Italia 2025-2026 digelar serentak. Tidak ada yang menghasilkan pemenang!
Laga Como 1907 vs Bologna itu digelar di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Como, Italia. Pertandingan berakhir dramatis terutama untuk I Rossoblu.
Bologna unggul duluan lewat gol Nicolo Cambiaghi (49’). Sang pencetak gol lantas diusir wasit pada menit ke-60. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan dengan baik oleh Como.
Martin Baturina (90+5’) sukses mencetak gol penyeimbang. Skor akhir 1-1 dan kedua kesebelasan harus puas berbagi satu angka.
Berkat hasil itu, Como 1907 tertahan di urutan 6 dengan nilai 34 dari 19 laga. Sedangkan, Bologna juga mandek di posisi 8 dengan 27 poin.