HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Liga Italia 2025-2026: Como 1907 vs Bologna dan Udinese vs Pisa Kompak Berakhir Seri

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 10 Januari 2026 |23:15 WIB
Hasil Liga Italia 2025-2026: Como 1907 vs Bologna dan Udinese vs Pisa Kompak Berakhir Seri
Simak hasil Liga Italia 2025-2026 yang digelar Sabtu (10/1/2026) malam WIB di mana Como 1907 vs Bologna berakhir 1-1 (Foto: Instagram/@seriea)
A
A
A

HASIL Liga Italia 2025-2026 yang digelar Sabtu (10/1/2026) malam WIB sudah diketahui. Como 1907 ditahan Bologna 1-1 sementara duel Udinese vs Pisa berakhir 2-2.

Dua pertandingan giornata 20 Liga Italia 2025-2026 digelar serentak. Tidak ada yang menghasilkan pemenang!

1. Como 1907 vs Bologna Dramatis

Como 1907 vs Bologna berakhir 1-1 di Liga Italia 2025-2026 (Foto: Reuters)
Como 1907 vs Bologna berakhir 1-1 di Liga Italia 2025-2026 (Foto: Reuters)

Laga Como 1907 vs Bologna itu digelar di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Como, Italia. Pertandingan berakhir dramatis terutama untuk I Rossoblu.

Bologna unggul duluan lewat gol Nicolo Cambiaghi (49’). Sang pencetak gol lantas diusir wasit pada menit ke-60. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan dengan baik oleh Como.

Martin Baturina (90+5’) sukses mencetak gol penyeimbang. Skor akhir 1-1 dan kedua kesebelasan harus puas berbagi satu angka.

Berkat hasil itu, Como 1907 tertahan di urutan 6 dengan nilai 34 dari 19 laga. Sedangkan, Bologna juga mandek di posisi 8 dengan 27 poin.

 

