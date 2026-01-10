Respons Davide Nicola Setelah Klub Emil Audero Gagal Menang atas Cagliari di Liga Italia 2025-2026

PELATIH Cremonese, Davide Nicola, santai Emil Audero dan kawan-kawan ditahan Cagliari 2-2. Davide Nicola mengaku tetap puas karena Cremonese sudah kerja keras memberikan yang terbaik.

Cremonese ditahan Cagliari 2-2 di pekan ke-19 Liga Italia 2025-2026. Pertandingan itu digelar di Stadio Giovanni Zini, Cremona, Italia pada Jumta 9 Januari 2026 dini hari WIB.

1. Cremonese Sempat Unggul 2-0 atas Cagliari

Cremonese ditahan Cagliari 2-2 di Liga Italia 2025-2026. (Foto: X/@USCremonese)

Grigiorossi -julukan Cremonese- tampil dominan di babak pertama. Mereka sukses mencetak dua gol via sepakan Dennis Johnsen (4'), dan Jamie Vardy (29').

Namun, pada babak kedua, Cagliari tampil beringas dan membalaskan dua gol. Adalah Michel Adopo (51'), dan Yael Trepy (88') yang berhasil menggagalkan kemenangan tim tuan rumah.

2. Davide Nicola Apresiasi Kerja Keras Pemain

Selepas laga, Davide Nicola mengatakan hasil ini bukan akhir dari segalanya. Ia menghargai kerja keras para pemain meski sedikit kecewa gagal merebut tiga poin.

"Kita harus percaya diri, gembira, dan menghargai kerja keras yang dilakukan para pemain. Saya tidak marah malam ini, tetapi saya bisa saja kecewa," kata Davide Nicola, Okezone mengutip dari laman resmi Cremonese.