Jay Idzes Akui Sassuolo Alami Musim Penuh Pasang Surut, Targetkan Bangkit di 10 Laga Sisa

Jay Idzes mengakui Sassuolo mengalami musim yang penuh pasang surut di Liga Italia 2025-2026 (Foto: Instagram/@jayidzes)

ROMA – Jay Idzes mengakui Sassuolo mengalami musim yang penuh pasang surut di Liga Italia 2025-2026. Ia berjanji untuk membawa timnya bangkit pada 10 laga tersisa di Serie A.

Sassuolo kalah tipis 1-2 saat bertandang ke markas Lazio di Stadion Olimpico, Roma, Selasa 10 Maret 2026 dini hari WIB. Kekalahan itu terasa menyakitkan karena Neroverdi kecolongan di menit-menit akhir lewat gol Adam Marusic (90+2’).

1. Pasang Surut

Satu poin yang sudah ada di depan mata pun harus sirna begitu saja. Kekalahan tersebut juga memutus tren positif Sassuolo yang sebelumnya meraih tiga kemenangan beruntun.

"Musim kami penuh dengan pasang surut,” ujar Idzes, dilansir dari laman resmi Sassuolo, Rabu (11/3/2026).

Kapten Timnas Indonesiaitu menyadari Sassuolo belum tampil konsisten di musim ini. Namun begitu, ia menegaskan tim harus bisa keluar dari masa-masa sulit seperti ini.

“Kami perlu mengatasi masa-masa sulit dan terus berkembang; ini harus menjadi ambisi kami,” tegas Idzes.