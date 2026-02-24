Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Babak Pertama Malut United vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026: Jordi Amat Nyekor, Macan Kemayoran Unggul 2-0!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 24 Februari 2026 |20:01 WIB
Hasil Babak Pertama Malut United vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026: Jordi Amat <i>Nyekor</i>, Macan Kemayoran Unggul 2-0!
Persija Jakarta unggul 2-0 atas Malut United di babak pertama (Foto: Instagram/@persija)
A
A
A

TERNATE – Hasil babak pertama Malut United vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Maluku Utara, Selasa (24/2/2026) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-0 untuk Macan Kemayoran!

Dua gol Persija dicetak oleh Alaeddine Ajaraie (8’) dan Jordi Amat (29’). Tim tamu memimpin dengan nyaman di babak pertama.

Malut United vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@malutunitedfc)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persija Jakarta langsung tancap gas sejak menit awal. Tim berjulukkan Macan Kemayoran itu sukses membuka keran golnya pada menit ke-7 lewat gol Alaeddine Ajaraie usai memanfaatkan umpan dari Bruno Tubarao.

Malut United mencoba merespons gol cepat tersebut. Skuad polesan Hendri Susilo itu mendapat peluang pada menit ke-16 lewat tendangan Ciro Alves, namun masih bisa diblok pertahanan Persija Jakarta.

Alih-alih cetak gol penyeimbang, Malut United justru harus kembali kecolongan di menit ke-28. Jordi Amat menjadi aktor di balik kesuksesan tersebut. Skuad Macan Kemayoran semakin percaya diri menggempur pertahanan tuan rumah.

Sementara, Malut United sulit untuk mengembangkan permainannya. Alhasil, Persija Jakarta unggul 2-0 atas tuan rumah di babak pertama.

 

Halaman:
1 2
      
