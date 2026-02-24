Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Tak Jalani Puasa, Shayne Pattynama Penasaran Cicipi 4 Takjil Khas Ramadhan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 24 Februari 2026 |03:24 WIB
Tak Jalani Puasa, Shayne Pattynama Penasaran Cicipi 4 Takjil Khas Ramadhan
Shayne Pattynama penasaran mencicipi empat penganan khas berbuka puasa atau takjil (Foto: Instagram/@persija)
A
A
A

JAKARTA – Pemain Persija Jakarta, Shayne Pattynama, memang tidak menjalankan ibadah puasa di Bulan Suci Ramadhan. Namun, ia penasaran mencicipi empat jenis makanan berbuka atau takjil.

Ini adalah kali pertama Pattynama berkarier di Indonesia setelah bergabung dengan Persija pada bursa transfer tengah musim Super League 2025-2026. Ini juga jadi pengalaman perdananya merasakan bulan puasa.

1. Takjil Favorit

Shayne Pattynama. (Foto: Instagram/persija)

Shayne mengaku tergoda mencicip beberapa penganan khas Ramadhan. Ia lalu menyebut empat jenis hidangan takjil yang ingin disantapnya.

"Lemper, martabak, bakwan jagung, dan lumpia," kata Pattynama di Jakarta, dikutip Selasa (24/2/2026).

2. Kagum

Pemain berposisi bek kiri itu kagum dengan kedisiplinan rekan-rekannya yang beragama Islam yang menjalani ibadah puasa tapi tetap berlatih serta bertanding. Hal itu membuatnya semakin mengenal karakteristik rekan-rekannya.

"Para pemain melakukannya saat Ramadhan. Dan, juga betapa disiplinnya mereka,” puji Shayne.

 

Halaman:
1 2
      
