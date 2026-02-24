Jean Mota Bahagia Jalani Debut Manis Bareng Persija Jakarta

JAKARTA – Jean Mota akhirnya merasakan debut bareng Persija Jakarta di Super League 2025-2026. Apalagi, laga tersebut berakhir manis dengan kemenangan atas PSM Makassar.

Laga Persija Jakarta vs PSM Makassar itu digelar di Jakarta International Stadium (Stadion JIS), Jakarta, Jumat 20 Februari 2026 malam WIB. Macan Kemayoran menang 2-1 dan merebut tiga poin krusial.

Dua gol Persija disarangkan Alaeddine Ajaraie (30’) dan Maxwell Souza (67’). Sementara, satu-satunya gol PSM disumbangkan Sheriddin Boboev (37’).

1. Bahagia

Dalam laga tersebut, Mota masuk sebagai pemain pengganti dengan menggantikan Maxwell di menit ke-85. Meski hanya bermain sebentar, pemain asal Brasil itu tetap bahagia karena bisa merumput untuk pertama kalinya bersama skuad Persija.

“Saya sangat bahagia bisa menjalani debut bersama Persija di kandang sendiri, di hadapan para suporter kami, dan semakin bahagia lagi atas tiga poin yang berhasil kami raih,” tulis Mota dalam Instagramnya @jeanmota93, dikutip Selasa (24/2/2026).

Namun demikian, Mota masih belum puas. Gelandang berusia 32 tahun itu mengajak seluruh pemain Persija Jakarta untuk fokus menatap laga-laga selanjutnya demi mencapai trofi Super League 2025/2026.

“Mari terus bekerja bersama untuk mencapai tujuan-tujuan kami,” tegas Mota.